(VIDEO) Shanghái (China), desespero por la cuarentena: Reportan saqueos y asesinato de mascotas

12-04-22.-No se ha producido ninguna muerte por el virus y la gran mayoría de los casos son contagios asintomáticos, pero China tiene una política de “cero covid” por lo que obligó a los habitantes de Shanghái volver a las cuarentenas.Los barrios fueron acordonados uno a uno en Shangái, la metrópolis más poblada del gigante asiático, y cerrados centros comerciales, restaurantes y escuelas. Incluso, se ordenó separar a los niños contagiados de sus padres, para. llevarlos a un centro de aislamiento.Los habitantes de Shanghái cumplieron algo más de dos semanas de confinamiento, pero de acuerdo con Euronews ya no aguantan más el encierro.Y es que durante la cuarentena se han registrado problemas en el acceso a la atención médica en hospitales, lo que ha causado la muerte de algunas personas, como una enfermera que falleció de un ataque de asma tras no ser atendida en un centro médico el pasado 23 de marzo.Este fin de semana se conocieron videos en el que cientos de personas rompieron los acordonamientos y saquearon supermercados en busca de comida y alimentos.En redes sociales se han evidenciado videos e imágenes de desmanes, gritos y robos en esta capital financiera de China. En ellos se ven a varias grupos de personas llevándose comida de tiendas hasta en cajas, a pesar del intento frustrado de las autoridades de controlar los saqueos.Asimismo, en Weibo, red social de China, se han vuelto virales grabaciones de ciudadanos que denuncian que están matando a las mascotas de las personas que dan positivo para COVID-19.En uno de los casos, donde un perro fue muerto cuando su dueño era trasladado a un centro de aislamiento, un miembro del personal que cuida que la gente no salga reconoció este hecho en una entrevista, según CNN.“El dueño del corgi se contagió de COVID-19 y la gente tiene miedo de las bacterias y la transmisión. No lo hemos pensado bien. Nuestro director le ha dicho al dueño que le compensarían después”, dijo el trabajador, indicó el medio.Luego de las protestas, Shanghái redujo el lunes las restricciones en algunos barrios de la metrópolis y permitirán gradualmente que los habitantes de las zonas con menos casos abandonen sus domicilios, aunque no está claro cuántas personas podrán salir de sus casas ni cuándo.Las personas que se encuentran en “zonas de control cerradas” o “zonas de gestión controlada” seguirán confinadas en sus casas o limitadas a sus residencias. Por su parte, las personas en las comunidades residenciales donde no se registró ningún caso en los últimos 14 días podrán salir de sus casas.Con información de EFE AFP. y Redes Sociales