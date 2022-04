“Un régimen fascista se avecina en Rusia” (Entrevista a Greg Yudin)

Entrevista realizada por David Ernesto García Doell / AK analyse & kritik

Traducción por Decio Machado

Greg Yudin es filósofo y sociólogo de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales de Moscú. Dos días antes de que comenzara la invasión rusa de Ucrania, anticipó exactamente lo que sucedería en un artículo para Open Democracy. Greg Yudin todavía está en Moscú, tras ser hospitalizado por las fuerzas de seguridad durante una protesta en los días posteriores al comienzo de la guerra. Yudin ha advertido durante mucho tiempo contra el agresivo reclamo de poder de Putin, lo que hace que una confrontación militar con la OTAN sea cada vez más probable.

En esta entrevista describe los mecanismos de poder en los que se basa el régimen de Putin, la rápida transformación de la sociedad rusa en un orden pre-fascista y las perspectivas del movimiento contra la guerra.

Dos días antes de que comenzara la guerra oficial, usted fue uno de los pocos intelectuales que advirtió sobre un conflicto bélico de esta escala. Si bien muchos izquierdistas todavía pensaban que se trataba de la anexión de Donbas, predijiste una guerra que se centraría en Kiev, Kharkiv y Odessa. ¿Cómo llegaste a esta evaluación?

He estado advirtiendo sobre esta guerra durante dos años. Pero ciertamente no fui el único que la vio venir: inicialmente había personas que estudiaban la política rusa y, más tarde, los expertos en el ejército ruso también estaban haciendo sonar las campanas. Pero muchos expertos descartaron e incluso ridiculizando la posibilidad real de una guerra de envergadura, y la razón no era que fueran incompetentes sino que partían de hipótesis equivocadas. Desafortunadamente, no parece que estén aprendiendo la lección, ya que hoy descartan en voz alta la posible escalada nuclear, analizando nuevamente desde las mismas premisas equivocadas.

El principal error fue la suposición de que Putin definitivamente estaría peor tras de invadir Ucrania, lo que tuvo un peso determinante a la hora de construir escenarios hoy claramente equivocados. La realidad es que Putin sopesó el costo de la guerra frente al costo de la inacción. Para él estaba bastante claro que muy pronto se encontraría en una situación desesperada si no se lanzaba a esta operación militar ahora en marcha.

La Rusia actual es un régimen bonapartista, muy similar al régimen francés de 1848-1870 descrito por Marx, pero también a la Alemania de entreguerras. Se basa en los plebiscitos al beneficiarse de la repentina introducción del sufragio universal y fomenta agresivamente el resentimiento y el revanchismo en la sociedad después de una gran derrota (en el caso de Rusia, después de la Guerra Fría). Gobernados por líderes con poder casi ilimitado, tales regímenes tienden a degenerar en monarquías electorales que reprimen todas las divisiones internas y son hostiles a sus países vecinos. Suelen ser regímenes económicamente estables, lo que les ayuda a despolitizar a las masas, intercambiando la desconexión cívica absoluta por un bienestar relativo y apoyando el escapismo en la vida privada. Todo ello les lleva a convertirse en militarmente agresivos, externalizando los conflictos internos, sobreestimando las amenazas del exterior y acabando por potenciar fuertes alianzas militares en su contra. Están impulsados ​​por tendencias suicidas y se dirigen inevitablemente hacia la derrota, lo cual tiene un alto precio para todos, especialmente ahora, en la era nuclear.

Después de que Putin convirtiera a Rusia en una monarquía virtual con su referéndum constitucional en 2020 e intentara asesinar a su único oponente político, Alexei Navalny, me quedó claro que se estaba alimentando un plan dirigido hacia una guerra de envergadura. Dado que Putin considera que la existencia de un estado fronterizo de grandes dimensiones y culturalmente cercano con un gobierno política y militarmente respaldado por los Estados Unidos es una amenaza existencial, se volvió obvio que comenzaría una guerra destinada a conquistar Ucrania si no lograba previamente someterla de forma diplomática. Ningún precio es demasiado alto para que Putin obtenga el control de Ucrania, ya que cree que su régimen y el país están en peligro existencial por lo que él define como una "anti-Rusia" en sus fronteras. Además, Putin enfrentaba una disminución de la popularidad al interior de Rusia, particularmente entre los sectores jóvenes, y probablemente se habría enfrentado muy pronto a un movimiento de resistencia y protesta. Necesitaba generar las condiciones que le asegurarán poder suprimirlo a toda costa.

¿Qué puede decir sobre la represión y las perspectivas del movimiento contra la guerra?

El movimiento contra la guerra logró visibilizar la división existente hoy en la sociedad rusa. Las personas que han protestado en las calles o han hecho declaraciones públicas contra la guerra han dejado claro que hay una parte importante de la sociedad rusa que rechaza esta guerra y la considera no solo un crimen contra Ucrania sino también una traición a los intereses de Rusia. En los primeros días, cuando las encuestas de opinión todavía tenían algún sentido (ya no lo tienen cuando uno enfrenta hasta 20 años de prisión por simplemente definir a esta "operación militar especial" como guerra), los datos reflejaban que al menos un 25% de la sociedad rusa se oponían a esta acción militar. Esto, desde mi punto de vista, ya era un éxito considerable.

Pero las protestas se han estancado. Ni siquiera es la represión lo que las impide sino la falta de organización social. Putin fue lo suficientemente inteligente como para destruir todas las organizaciones y redes políticas o civiles existentes antes de comenzar la guerra. Es increíblemente difícil organizarse aquí; inmediatamente eres arrestado por la policía o golpeado por los matones patrocinados por el estado. La falta de organización es desmoralizadora. Pese a que hay personas que están dispuestas a arriesgar sus vidas, a pesar de las nuevas leyes y el aumento de la violencia policial, es difícil hacer eso cuando uno no ve la manera de lograr algo. Putin siempre ha ganado contagiando impotencia.

En una entrevista con Robin Celikates para Taz, comparó la situación actual con la de 1938, cuando Alemania se anexionó Sudentenland. Esta comparación es muy controvertida ya que alimenta la narrativa que pone a Putin en línea con Hitler, mientras que George Bush nunca fue descrito de la misma manera cuando invadió Irak y mató a cientos de miles de personas.

La comparación con Hitler durante muchos fue desafortunada y nunca la secundé. Su enfoque estaba destinado a asustar a la audiencia al identificar a Putin con el mal radical. Putin estaba mucho más cerca de Napoleón III o quizás de Franco, si es que se quiere enfatizar su crueldad. Esto no significa que "no fuera lo suficientemente malo", sino que era un tipo diferente de régimen autoritario represivo.

Pero ahora la situación en Rusia ha cambiado, y no estoy seguro que todo el mundo fuera de Rusia lo entienda. Vivimos un cambio continuo que va desde el autoritarismo hacia el totalitarismo. Se trata de cómo se estructura políticamente la sociedad y de cómo se estructura el poder. En otras palabras, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Y en ese sentido, efectivamente, en la actualidad comenzamos a ver procesos con más similitudes a lo que tradicionalmente se ha descrito como fascismo.

En Alemania tenemos una conceptualización muy estricta del fascismo y el nazismo, este último siempre ligado a un antisemitismo eliminatorio. Intelectuales en Alemania como Felix Jaitner más bien analizan el régimen de Putin con el marco del "bonapartismo" de Marx y Poulanzas, algo entre la dictadura militar y el fascismo.

La obsesión con la esencia de la nación ucraniana y su equivalencia con la nación rusa es lo que se destaca como un elemento particularmente nazi en lugar de solo fascista. Como evidencia anecdótica, debo agregar que se sabe desde hace mucho tiempo que hay muchos admiradores de Mussolini entre las élites rusas. También recomendaría leer el artículo de Putin en National Interest of 2020 en el que explica las causas de la Segunda Guerra Mundial. Trate de encontrar cuántas veces culpa a Alemania por esta guerra en este artículo en comparación con Polonia. En cuanto al antisemitismo, no hay ningún elemento antisemita explícito en el régimen en este momento. Pero hay mucho antisemitismo tácito en Rusia, y se concentra principalmente en los servicios secretos, que ahora tienen la ventaja.

¿Ves el Movimiento Z como un indicador del cambio cualitativo hacia el fascismo?

El signo Z fue adoptado de los vehículos militares rusos en Ucrania (los vehículos que pertenecen al distrito militar occidental tienen signos Z debido a la palabra rusa para Occidente: "Zapad"), fue promovido por propagandistas gubernamentales que ciertamente saben que parece media esvástica. Algunas personas mayores estaban completamente aterrorizadas por este letrero, pues inmediatamente les recordó su infancia. Ahora los letreros Z son pintados en las puertas de las casas de los activistas contra la guerra, junto con amenazas, lo que indica que hay un grupo de nazis entre los siloviki (miembros de la policía secreta y las fuerzas de seguridad) que ahora tienen vía libre para proceder de esta manera.

Aún más escalofriantes son las formaciones en forma de Z que personas de toda Rusia están realizando con sus cuerpos. No solo a los funcionarios públicos, sino también a los niños en las escuelas y jardines de infancia se les dice que se reúnan en forma de Z y saluden a Putin. A la vista de tal "Z", formada por niños con enfermedades terminales o por niños pequeños arrodillados, es difícil no pensar en la Alemania nazi.

Otra dinámica preocupante es la introducción de la propaganda abierta en las instituciones educativas, desde las universidades hasta los jardines de infancia. La visión de Putin sobre la historia de Ucrania ahora está siendo martillada en las cabezas de los niños. Esto no había sucedido anteriormente. Pese a algunos desarrollos preocupantes en la enseñanza de la historia, nunca se requirió compartir un juicio oficial de la historia, y mucho menos las delirantes teorías de Putin.

¿La movilización fascista en la sociedad rusa tiene lugar principalmente a nivel del simbolismo político?

Al cuadro anteriormente descrito hay que añadirle la violencia actualmente desatada. Desde el comienzo mismo de las protestas contra la guerra, ya existieron numerosos testimonios de palizas, torturas y agresiones sexuales en las comisarías. Si bien la violencia policial ciertamente no es nueva en Rusia, estos desarrollos indican un posible cambio a un nuevo nivel superior. También hay, en la actualidad, una represión total contra los medios independientes: el lunes cerró la última revista independiente Novaya Gazeta, cuyo editor recibió el premio Nobel el año pasado, por lo que prácticamente ya no hay medios independientes. Los que quedan son inaccesibles desde Rusia y oficialmente etiquetados como "agentes extranjeros" u "organizaciones extremistas".

Finalmente, el elemento más alarmante de esta nueva configuración potencialmente totalitaria es el giro ideológico que ha tomado Putin desde los primeros días de la guerra: su nueva narrativa de la "desnazificación" de Ucrania. La acusación de que las autoridades ucranianas están apoyando a la extrema derecha se ha generalizado en el discurso oficial ruso durante algún tiempo, y no es del todo infundada. En febrero, sin embargo, se convirtió en una retórica puramente esencialista, lo que implica que la esencia ucraniana, que supuestamente es de naturaleza rusa, ha sido contaminada por algún elemento nazi. Por lo tanto, es tarea del ejército ruso purgar Ucrania de este elemento nazi. El Ministerio de Defensa ruso ya habla de establecer procedimientos de "filtración" en los territorios ocupados. Y dado que los ucranianos se resisten obstinadamente, la única explicación posible es que estaban aún más "nazificados" de lo esperado, lo que fácilmente podría llevar a la conclusión de que merecen ser eliminados. La misma narrativa de "pureza" fue utilizada por Putin hace apenas unos días cuando habló del "enemigo interno", los llamados "traidores a la nación", que deberían ser "escupidos como polillas" por la sociedad rusa con el fin de preservar su salud.

¿Es posible cuantificar el movimiento Z?

Depende de cómo lo definas. Es enorme el número de personas que han participado en las instalaciones de organismos públicos, que llevan el cartel Z, lo ponen en sus coches o lo utilizan en las redes sociales. Mi hipótesis informada es que podría estar cerca del 30% al 40% en todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, llamarlos a todos como un solo movimiento no sería correcto. Muchos de ellos se han visto obligados a mostrar el cartel por sus empleadores, a menudo estatales. Muchos no están contentos con eso, pero he escuchado a personas decir: "Haré lo que ellos quieran que haga si me salva el trabajo". Las personas que lo hacen voluntariamente son mucho menos numerosas. Sin embargo, algunos de ellos son realmente agresivos.

Para ser claros, aquí es exactamente donde se encuentra la línea entre el viejo autoritarismo de Putin y un nuevo tipo de estado totalitario. Mientras este movimiento se organice principalmente en contra de la voluntad de la gente, la línea permanecerá sin ser cruzada. Sin embargo, pese a que la pasividad de las masas es verdaderamente ilimitada, en algún momento pueden convertirse fácilmente en una turba agresiva.

Hemos visto caer el mercado de valores en un 40% en dos semanas, pero el rublo ya se ha recuperado desde mediados de marzo. ¿Cuánto tiempo puede funcionar una economía de guerra en Rusia? ¿Las consecuencias sociales de la caída económica no conducirán a un gran descontento?

Putin no permanecerá inactivo y no esperará hasta que la crisis golpee lo suficientemente fuerte como para que los rusos se vuelvan contra él. Él es muy consciente del riesgo y, por lo tanto, lo más probable es que intente culpar de la crisis a los "traidores" que actúan en concierto con Occidente para dañar a Rusia. Sin embargo, si por alguna razón Putin no logra poner en marcha el terror y pierde impulso, es probable que las partes de la sociedad que ahora están más gravemente afectadas por la crisis se unan a las élites en su contra. Esto podría suceder relativamente pronto.

¿Cómo es la base de poder de Putin en términos económicos? ¿Existe una división dentro de las élites económicas en pro/contra guerra?

Putin pudo construir una economía neoliberal fuerte y robusta al apegarse al modelo de mercado desencadenado en la década de 1990. De hecho, los neoliberales que estaban en el poder bajo Yeltsin todavía están a cargo de la economía bajo Putin, siendo la figura clave Elvira Nabiullina, la directora del Banco Central Ruso. Esta configuración neoliberal tiene algunas peculiaridades, como, por ejemplo, la combinación de empresas públicas y privadas como Gazprom o Rosneft, que en teoría pertenecen al estado, pero en realidad canalizan los ingresos a los bolsillos de los compinches de Putin. Este modelo económico aseguró un crecimiento económico impresionante durante la primera década de Putin en el poder y una relativa capacidad de resistencia a las sanciones extranjeras en la segunda década.

Sin embargo, el crecimiento resultó en una enorme desigualdad. Hoy, Rusia es uno de los países más desiguales del mundo, rivalizando con Estados Unidos en este aspecto: en 2019, el 58% de la riqueza pertenecía al 1% de la población, mientras que el 10% superior poseía el 83% de toda la riqueza, según al Banco Suizo. Al mismo tiempo, Putin ha construido un sistema de goteo similar al que creó Ronald Reagan en su época. Mientras que las élites se hicieron increíblemente ricas y compraron interminables yates y palacios lujosos, la población en general pudo elevar su nivel de vida a través de hipotecas y créditos al consumo. Rusia tiene niveles desproporcionadamente altos de deuda privada, con una parte significativa de las familias más pobres gastando la mitad de sus ingresos en pagos de intereses a bancos u organizaciones de microfinanzas.

Los oligarcas de Putin se pueden dividir en dos grupos. Algunos de ellos son viejos amigos de Putin provenientes de la KGB. Comparten su cosmovisión imperialista y probablemente contribuyeron a empujarlo hacia esta guerra. Otro grupo está formado por aquellas personas que se hicieron súper ricas en la década de 1990 y pudieron multiplicar sus fortunas a la sombra de Putin. Obviamente están descontentos con esta guerra, y algunos incluso se atreven a decirlo públicamente, aunque de manera sutil.

Sin embargo, tanto los súper ricos como los tecnócratas a cargo de la economía rusa están completamente desprovistos de cualquier subjetividad política. Putin les ha hecho prometer que nunca se involucrarían en política y ni siquiera se atreven a cuestionar sus decisiones. Le tienen miedo y simplemente aceptan que esta guerra es el destino que van a compartir con su país. En realidad, según diferentes fuentes de información, Nabiullina intentó renunciar después de que comenzó la guerra, pero Putin amenazó a su familia y la obligó a quedarse. Estas personas se sienten bastante cómodas siendo rehenes.

Cuando nos escribimos antes de esta conversación, dijiste que Putin invadiría Polonia a continuación. Si eso sucede, hay dos opciones: EEUU/OTAN permitirán que Putin tome el control de Europa del Este o posiblemente nos dirijamos hacia la Tercera Guerra Mundial. Todavía tengo dificultades para imaginar tal escenario, ya que el ejército de la OTAN parece muy superior al de Rusia.

El objetivo de Putin no es una guerra con Ucrania ni con Polonia. Para él, estos países o no existen o son simples marionetas de Estados Unidos. A los ojos del comando militar ruso, la guerra es una guerra defensiva contra EEUU/OTAN/Occidente, y estos términos se usan indistintamente. El territorio ucraniano es solo el primer paso en esta gran guerra. Las tropas rusas en Transnistria (región separatista en Moldavia) ya están movilizadas y esperando establecer una conexión con el ejército ruso si toma Odessa, lo que significaría que sería posible una invasión de Moldavia. Los países bálticos y Polonia son sin duda objetivos a medio plazo. No es casualidad que Putin haya exigido la retirada total de las tropas de la OTAN de los países del antiguo Pacto de Varsovia.

Su estrategia militar es simple: amenazar con armas nucleares y apoderarse del territorio. Él cree que Occidente es fundamentalmente débil, corrupto y cobarde. Esta actitud es extremadamente popular en Rusia y Putin la refuerza. Existe una profunda convicción en Rusia de que Occidente nunca se arriesgaría a un conflicto nuclear con Rusia por un país del Este, ya sea Ucrania o Polonia. Lo que estamos viendo ahora en Ucrania confirma en general su evaluación: es suficiente que Putin invoque un conflicto nuclear para que Europa occidental reconsidere lo que está dispuesta a hacer para ayudar a Ucrania.

Putin también cree que en este momento tiene cierta ventaja militar sobre los EEUU en armas hipersónicas. Probablemente cree que esto sería suficiente para disuadir a Estados Unidos de entrar en una posible confrontación nuclear. Según el ejército ruso, ya ha utilizado misiles hipersónicos en Ucrania sin ninguna necesidad militar, lo que parece un mensaje a Occidente. Es importante destacar que Putin ha dicho en repetidas ocasiones que esta ventaja no durará demasiado, ya que los estadounidenses pronto se pondrán al día. Significa que tiene que capitalizarlo ahora.

¿Cómo puede la izquierda en Alemania apoyar a la izquierda en Ucrania y Rusia en sus luchas actuales?

Sinceramente, creo que el mundo está en gran peligro. Conocemos a esta bestia desde dentro, y tenemos pocas ilusiones de que se detenga por sí sola. La izquierda sabe la importancia de los movimientos internacionales durante las grandes guerras. Por lo tanto, debe resistir al encuadre de este conflicto en términos de estados-nación, un conflicto entre los gobiernos de Rusia y Ucrania, porque eso solo fortalecería a los estados y debilitaría aún más a las personas. Solo a través de la solidaridad internacional se puede detener a esta bestia. Y debe detenerse ahora, antes de que sea demasiado tarde.

Una cosa importante que hacer ahora es apuntar al dinero de los super-ricos. Esta brutal agresión ha dejado claro que el capital enloquece cuando no está sujeto a control. El éxito de Putin en corromper a las élites políticas y económicas de todo el mundo se debe a su conocimiento de que la codicia y el interés propio son las piedras angulares del capitalismo. Él cree firmemente que el dinero puede comprarlo todo. Sabe que la democracia liberal es una farsa. Putin es un ultra-neoliberal, destripó toda la solidaridad en Rusia y la reemplazó con un cinismo desenfrenado. Por eso está seguro de que nadie interferirá realmente en sus planes militares y eventualmente se levantarán todas las sanciones, ya que al capital solo le importan las ganancias. Tiene suficiente evidencia de esto, y la política respecto a Rusia desarrollada por la ex canciller Merkel es un ejemplo de libro de texto de cómo la codicia domina el poder político en el capitalismo.