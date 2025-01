Asamblea Nacional de Venezuela declara a expresidentes Duque y Uribe como “enemigos” del país

Credito: Web

22-01-25.-La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes por unanimidad un proyecto de acuerdo que declara a los expresidentes colombianos, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, como “enemigos públicos” del país, por pedir una intervención militar en territorio venezolano.



Durante la sesión ordinaria, los parlamentarios calificaron a los exgobernantes como “paramilitares, terroristas, narcotraficantes, fascistas, asesinos, criminales y representantes de la ultraderecha internacional”.



Por su parte Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, consideró que Uribe “le debe” a Venezuela por las muertes de efectivos policiales y militares enfrentando a la guerrilla del vecino país y por “alentar todas las acciones extremistas” de la oposición.



“Que vengan adelante con Leopoldo López. Edmundo González no puede venir. Tengo entendido que sufrió un accidente automovilístico el día de ayer en Washington. Esperamos que el excandidato no tenga un percance mayor. Lo atropelló una moto el día de ayer en una calle de Washington. (…) Bueno, aquí los vamos a esperar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el pueblo de Venezuela, fuerzas policiales y con nuestra identidad y valentía, que es lo que te falta, Uribe, pedazo de rat*”, adicionó Rodríguez, reseñó El Cooperante.



Entre tanto Pedro Carreño, encargado de presentar el proyecto, acusó al expresidente de tener vínculos con los líderes de los cárteles de Colombia.



Además, el vicepresidente de la AN, Pedro Infante, dijo que Uribe y Duque financian al ‘Tren de Aragua’.

