PCV: "Se consuma la conspiración del poder contra la soberanía popular"

Credito: TP

11-01-25.-Comunicado.- La toma de posesión de Nicolás Maduro este 10 de enero es el punto culminante de una conspiración de los Poderes Públicos ─controlados por la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)─ para violentar la Constitución Nacional, impidiendo que se publiquen los resultados electorales y así desconocer la voluntad popular.



Lejos de resolverse, la crisis de legitimidad se agudiza con esta juramentación que está al margen de la Constitución y las leyes. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha cumplido con sus obligaciones: las actas no han sido presentadas; los resultados, desagregados mesa por mesa de votación, no son de conocimiento público y las auditorías de ley no fueron realizadas. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se negó restituir las garantías del electorado y convalidó la farsa orquestada por el PSUV para atrincherarse en el poder.



Para sostener su dominio, la élite gobernante ha apelado a la represión contra trabajadores, habitantes de sectores populares, defensores de derechos humanos, activistas y dirigentes políticos. Con hostigamientos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas a familiares y operaciones psicológicas han configurado un estado de terror permanente para imponer su falsa paz autoritaria.



Nicolás Maduro y sus cómplices han derogado de facto la Constitución. Los derechos políticos y civiles han sido restringidos; su paquetazo neoliberal ha condenado a millones de familias a la miseria y ha provocado el éxodo masivo de venezolanos. Las criminales sanciones del imperialismo ─ las cuales condenamos firmemente─ han sido usadas como excusa para la corrupción administrativa, el saqueo de los recursos de la Nación y la persecución política contra todas aquellas fuerzas que hacemos frente a su política antiobrera y antipopular.



Este golpe contra la voluntad del pueblo abre paso a una nueva etapa de la lucha, que demanda mayor resistencia democrática y popular; mayor unidad en la acción y mayor movilización. La intervención militar extranjera y las salidas ofrecidas por los promotores de las medidas coercitivas contra el pueblo venezolano tampoco son una opción.



El Partido Comunista de Venezuela (PCV), en la búsqueda de una salida que sirva a los intereses del pueblo y la nación venezolana, frente a esta aguda crisis social y política en la que han hundido al país los dos bloques burgueses de derecha que se disputan el poder ─tanto el que ejerce el control del Estado como el que le hace oposición─, hace un llamado a las fuerzas revolucionarias, populares y genuinamente democráticas a conformar una amplia alianza para la lucha por la restitución de la plena vigencia de la Constitución Nacional y el restablecimiento de los derechos sociales, laborales, políticos y humanos del pueblo venezolano.



Cuente el pueblo venezolano con la firmeza de este destacamento de militantes comunistas, para superar este duro trance y recuperar los derechos democráticos que han sido arrebatados.



¡Seguimos en pie: sumando fuerzas y organizando luchas!



Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela



Caracas, 10 de enero de 2025

La fuente original de este documento es:

TP (https://prensapcv.wordpress.com/)