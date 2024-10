Borrell: “Actas del Centro Carter reflejan lo que hemos señalado, que no ganó Maduro”

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Credito: Web

04-10-24.-El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, aseguró este jueves que las actas electorales que el Centro Carter presentó en la OEA reafirman lo que Europa “ha señalado”, de que Nicolás Maduro “no ganó las elecciones” venezolanas del 28 de julio.



En un foro que se llevó a cabo este jueves, el Alto Representante para la Política Exterior de la UE dijo que no ha visto tales actas. No obstante, manifestó que no duda de la veracidad de las mismas dado que es una “institución prestigiosa”.



Asimismo, Borrell recordó que hasta los momentos solo se tenían las actas de la oposición de hasta casi el 80%, que, en sus palabras, reflejan un resultado similar al mostrado por el Centro Carter.



“Estas actas, junto con las que presentó la oposición, reflejan un resultado que siempre hemos señalado, que Maduro no ganó las elecciones y las ganó el líder opositor hoy refugiado en España”, acotó, refiriéndose a Edmundo González.



De acuerdo a EFE, Borrell además felicitó al Gobierno de España al conceder el asilo a González Urrutia.

