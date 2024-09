(VIDEO) Juan Barreto desde el TSJ: "El gobierno está pulverizando y triturando la vía electoral"

27-09-24.-El vocero nacional del partido Redes, Juan Barreto, señaló como necesario que otros países se unan a una presión internacional contra la administración de Nicolás Maduro y «sea vea obligado a responder» sobre los resultados de las elecciones presidenciales y una verificación de las mismas.«Creo que la presión internacional por la vía de la legalidad internacional, del reconocimiento y el respeto de las instituciones nacionales, por la vía del respeto a nuestra soberanía es el camino. Ojalá se sumen otros países a una respuesta, a una presión para que el gobierno se vea obligado a responder», señaló Barreto a los medios, tras acompañar a Enrique Márquez al TSJ.Al ser consultado por la posible mediación de los gobiernos de Colombia, Brasil y México ante la crisis política venezolana, cuestión que será discutida por Gustavo petro y Lula da Silva en el margen de la asamblea general de la ONU, no duda sobre la buena voluntad de esos gobiernos que «están transitando por un camino difícil que no tiene resultados inmediatos».A juicio de Barreto, en la actualidad manda «una alianza militar, policial, con un barniz cívico» que «se le agotó el tiempo y el discurso defensivo, el discurso de la conspiración, de que todo el mundo está en contra de un gobierno legítimo. ¿Por qué? Precisamente porque estamos frente a un gobierno que no ha podido demostrar cuál ha sido el resultado» de las elecciones.Insistió en que es necesario «que se abran las urnas, que se cuenten los votos donde está depositada la soberanía como se hizo en el año 2013 con Tibisay Lucena. Eso es jurisprudencia de la República y es el camino a la paz, porque es el camino de la transparencia y la verdad».Sobre el papel del CNE, dijo que se está ante un organismo «invisibilizado y desprestigiado», con un grupo de rectores están «al margen de la Constitución y las leyes» que hacen imposible, por el momento, plantearse una ruta electoral como salida a la crisis.«El gobierno está pulverizando y está triturando la vía electoral», afirmó Barreto, quien rechazó las declaraciones de Jorge Rodríguez sobre la publicación de los resultados del 28 de julio vía Gaceta Electoral.«Nadie ha tenido acceso, esa gaceta parece que le llegó por un correo o un WhatsApp al señor Rodríguez porque no es un documento público. ¿Qué opino yo del Consejo Electoral? Es una institución inexistente, achicharrada. El Consejo Electoral se quemó y hoy tiene que ser reconstruido, la ruta electoral tiene que ser reconstruida sobre la base de una negociación amplia que pase por el respeto a la Constitución y a las leyes, y que pase porque se abran las cajas y se conozca definitivamente el resultado electoral que nadie conoce», subrayó.*Con información de Tal Cual y video Efecto Cocuyo