(VIDEO) Enrique Márquez solicitó al TSJ anular proceso judicial tras recurso presentado por Maduro

Lo que nos estamos jugando aquí, no es el triunfo de uno u otra persona, ojalá fuera tan fácil. Nos estamos jugando la vigencia de nuestra Constitución, nos estamos jugando la vigencia de la forma política que se ha dado esta República Venezolana, que es el sufragio. pic.twitter.com/tZ8w4QBUXy — Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) August 14, 2024

15-08-24.-El excandidato presidencial postulado por el partido Centrados, Enrique Márquez, solicitó el martes la nulidad del proceso judicial que puso en marcha la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de que el gobernante Nicolás Maduro introdujera un recurso contencioso electoral y la Sala Electoral lo admitiera para iniciar un juicio que, según alertó Márquez, no se sabe «en qué dirección va»."Solicitamos a los magistrados de la Sala Electoral que se declare nulo todo el proceso que se ha llevado en el caso presentado por el presidente de la República. Nulo por los vicios procesales en que ha incurrido la Sala al admitir y desarrollar el proceso tal como lo ha desarrollado hasta ahora. La admisión fue un error, pero el proceso en sí es gravísimo porque atenta contra los electores", dijo Márquez en rueda de prensa el miércoles."Cuando Nicolás Maduro introduce el recurso tiene que decir lo que está demandando, estamos en un juicio donde no sabemos lo que se pidió pero entendemos que va contra el debido proceso", declaró."Tenemos el 100% de las cajas y debemos abrirlas en presencia de testigos nacionales e internacionales, ¿o es que las cajas también fueron hackeadas? ¿Dónde se va a esconder el CNE para decir que no tienen las cajas?", cuestionó MárquezEl presidente del partido Centrados también anunció que solicitará una investigación formal al Ministerio Público sobre la actuación de los cinco rectores del CNE, a quienes responsabilizó por la falta de transparencia en los resultados de la elección.