Brasil evalúa proponer a Venezuela realizar otras elecciones “como segunda vuelta”

Celso Amorín (izq) asesor del presidente Lula Credito: Web

14-08-24.-Celso Amorim, asesor principal del presidente Luiz Inázio Lula da Silva en materia internacional, ha propuesto al mandatario de Brasil que plantee a Venezuela realizar unas segundas elecciones como “una segunda vuelta.”



Amorim aclaró al medio Valor Económico que eso apenas es una sugerencia que le hicieron a Lula. De hecho, todavía no se la presentan a Colombia y México, países que junto a Brasil realizan esfuerzos para mediar en la crisis política venezolana.



Como parte de la propuesta, Amorim plantea que si se acepta la idea de impulsar una “segunda vuelta”, la Unión Europea suspenda las sanciones contra algunos altos mandos del Gobierno venezolano y envíe misión electoral.



La iniciativa aún no se discute formalmente. No obstante, el mismo Lula habría deslizado en una reunión ministerial la semana anterior que Nicolás Maduro debería tener la iniciativa de llamar a unas nuevas elecciones.



“Los ministros que siguieron el discurso de Lula en la reunión ministerial afirmaron que el presidente demostró preocupación y cierta impaciencia por la situación en el país vecino”, acota el diario brasileño.



Aún así, antes de que esta propuesta sea real y se plantee en Venezuela, también debería contar con el visto bueno de Colombia y México.

