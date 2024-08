Maduro dice que no practica "diplomacia de micrófonos" sobre comunicado de Brasil, México y Colombia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Web

10-08-24.-El presidente, Nicolás Maduro, afirmó que como jefe de gobierno no practica »la diplomacia de micrófonos» sino la prudencia en temas que involucran a otros países, al ser consultado por el comunicado que emitieron Brasil, México y Colombia sobre la situación en Venezuela tras los resultados electorales del pasado 28 de julio.



Señaló que el canciller, Yván Gil, está en comunicación permanente con estos tres gobiernos, y que no se inmiscuyen en los asuntos internos de otros países.



»No practico la diplomacia de micrófonos, somos prudentes y practicamos la prudencia (…) está pendiente una conversación con los tres presidentes», dijo a su salida de la citación que le hizo la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.



Dijo que seguirán ayudando a Colombia para alcanzar la paz, porque la paz en ese país también es la de Venezuela.



Contó que estaba pendiente una llamada con los tres presidentes (Petro, Lula y López Obrador), »estaba listo en el teléfono a las 5pm, creo que del lunes, esperando, y media hora me dijeron que por problema de agenda no se pudo hacer», y añadió que les dijo a las cancillerías que está las 24 horas del día pendiente para hablar.



Por otra parte, acotó que las relaciones de Venezuela con EEUU »no es fácil porque hay un vacío de poder en los Estados Unidos», aunque afirmó que »siempre estaremos listos para hablar, le diría a quien manda en EEUU que nuestro destino tiene que ser entendernos, no pueden seguir subestimando al chavismo ni darle la batuta de mando a la ultraderecha».



Sobre las declaraciones de voceros del Centro Carter, reiteró que el CNE está bajo ataque cibernético. »El Centro Carter no tiene ninguna capacidad para decir la barrabasada que ha dicho que el sistema venezolano no fue objeto de ataque cibernético. El Centro Carter ha hecho su despedida por la puerta triste de la mentira en esta historia electoral».



Desestimó la convocatoria que hizo el gobierno de Panamá sobre una cumbre regional para tratar el tema venezolano y exigió a su presidente, José Raúl Mulino, a respetar al país.

