Jóvenes revolucionarios y de izquierda, ni con Maduro ni con María Corina, "exigimos alto a la criminalización" de la juventud

05-08-28.-Las protestas en Venezuela por la sospecha de fraude cometido por el Gobierno en las elecciones presidenciales del pasado domingo ha desatado una ola de represión, con particular énfasis en los sectores populares y la juventud.Como jóvenes revolucionarios y de izquierda, que nunca apoyaron al gobierno de Chávez ni de Maduro, y tampoco con la oposición proimperialista, damos nuestra posición. Exigimos la liberación de todos los presos por manifestarse. ¡Libertad para Rafael Sivira, Antony Granadillos, María Méndez, Armando Solís y Keiver Rincón estudiantes de la UCV!Luego de las oleadas de protestas contra el fraude electoral del lunes 29 de julio, con un gran componente juvenil y de sectores populares, el gobierno nacional desplegó una brutal represión. El saldo según el fiscal general de la república, Tarek William Saab, es de más de setecientas (700) detenciones durante las protestas (al cierre de este articulo el Presidente Nicolas Maduro confirma unos 2000 presos), cifras que coinciden con las de ONGs que además puntualizan que 74 adolescentes se encuentran dentro de las cifras de detenidos, también hay decenas de desaparecidos y 11 fallecidos. Hacemos mención particular a los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV): Rafael Sivira, de Estudios Políticos; Antony Granadillos, de Arquitectura; María Méndez, jugadora de la selección femenina de fútbol; Armando Solís de la Facultad de Humanidades y Educacióny Keiver Rincón, de Odontología. Exigimos su pronta liberación.Toda esta situación se desató luego de que el CNE diera los resultados electorales del pasado 28 de julio, en un proceso lleno de irregularidades desde antes de los comicios, con inhabilitaciones, intervenciones de partidos políticos y proscripciones de tendencias de izquierda opositoras al gobierno. Las irregularidades continuaron a la hora de emitir el boletín de los resultados donde sin contar con todas las actas, apenas con el 80% de ellas ya el CNE daba un candidato ganador con una tendencia irreversible a Nicolas Maduro con 52% de los votos mientras 44% fueron para el principal candidato opositor Edmundo Gonzales.Los integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunciaron que el gobierno restringió el acceso a testigos del principal candidato opositor Edmundo González, en el proceso de totalización de los votos, también se negó a darle copias de las actas a los testigos en numerosos centros de votación además el acta con los resultados finales no se imprimió en la sala de totalización del CNE, toda una serie de irregularidades que invitan a pensar en un fraude.Esto motivó a una serie de protestas horas posteriores denunciando el fraude con un gran componente popular y de jóvenes, hartos de los últimos años de crisis y políticas antipopulares del gobierno de Maduro.La situación de la juventud trabajadora y estudiantilPara nadie es un secreto que los jóvenes del país somos unas de las principales víctimas de la crisis de los últimos años, ya sea por no vislumbra un futuro con oportunidades, ya sea por ser directamente víctima de la represión cotidiana de los barrios del país, de la falta de empleo o los bajos salarios o ya sea por la cada vez más difíciles condiciones para culminar sus estudios.Somos los jóvenes los principales protagonistas de las olas migratorias de hace unos años, donde muchos han terminado siendo mano de obra barata como inmigrantes en otros países, abandonan sus sueños de estudiar y tener una vida mejor, son los jóvenes que tuvieron que abandonar sus estudios para pluriemplearse con trabajos basura para aportar a sus casas en medio de la crisis.Esta realidad es la que anteriormente ha llevado a muchos jóvenes a protestar contra las penurias que se viven en los sectores populares y muy probablemente muchos de estos jóvenes fueron los que salieron con legítima esperanza en un país mejor a protestar contra un intento de fraude luego de las elecciones. Pues lamentablemente, la derecha liberal encabezada por Edmundo González y María Corina estas elecciones, ha logrado capitalizar electoralmente el descontento en el gobierno, una derecha rapaz, al servicio de las transnacionales y de Estados Unidos. Pero es Nicolás Maduro el primer responsable del fortalecimiento de la derecha, un gobierno que también ha sido entreguista al servicio de otras variantes del capital transnacional encarnados en potencias como Rusia y China. Y que ahora descarga una fuerte represión, negando el derecho a la protesta, criminalizando a la población que reclama un fraude.María Corina capitaliza el descontento con un gobierno autoritarioNos solidarizamos con todos estos jóvenes que protestaron y protestan para que el CNE muestre las actas y transparente los resultados, con un legítimo espíritu democrático, condenamos la represión estatal, las detenciones arbitrarias y las desapariciones, pero también denunciamos las intenciones de la oposición de derecha conformada por el tándem Edmundo González / María Corina que busca usar como base de maniobra todas las movilizaciones populares para negociar por arriba.María Corina Machado, quien era la candidata original de la oposición de derecha pero que no se pudo presentar porque el gobierno de Maduro la inhabilitó, apoyando en su lugar a Edmundo González, trato de llevar a cabo una campaña electoral donde ocultó su programa político en todo momento y solo presento la dicotomía democracia vs dictadura, sin embargo sabemos que Corina no tiene nada de demócrata pues siempre ha aupado una salida golpista incluso en los tiempos en que Hugo Chávez ganaba elecciones populares con un amplio margen.En el 2019 fue una de las principales impulsoras del intervencionismo gringo y pedía a gritos la intervención militar incluso cuestionando de tibio a Juan Guaidó. Este pasado reciente de Corina no empalma con su nueva cara defensora de la democracia, o ¿es qué solo apoya la democracia cuando está de su lado?También hay que decir que el programa político con el que se identifica María Corina Machado es el de Milei en Argentina, un furibundo enemigo de las causas populares, feroz privatizador y garante del capital trasnacional. Milei desde su ascensión busca sancionar leyes que limiten la protesta, con años de cárcel para el que tranque una calle o proteste impidiendo el libre tránsito algo muy parecido a lo que hace Maduro acá, es un rabioso religioso anti aborto y enemigo de la diversidad a la que llama con desprecio “progresismo”. Este es el mismo el modelo que sigue MCM, una abierta admiradora del peluca, no olvidar su famoso video donde llama a privatizar todo. Y si bien sabemos que el candidato no es MCM sino Edmundo González, también somos consciente que fue sobre la figura de MCM donde se concentró las falsas esperanzas de cambio del pueblo venezolano.Denunciamos tanto al gobierno de Maduro y su intento de fraude como a la oposición de derecha que representa Edmundo y María Corina y su impostura popular y democrática, aun así, consideramos que el pueblo tiene derecho a conocer los resultados electorales concretos y a que se respete su voluntad. Queremos que sean mostradas las actas y se lleve a cabos un conteo transparente de los votos. Se exige el cese de la represión policial, el desmantelamiento de los organismos parapoliciales que buscan generar miedo y zozobra en la población, y exigimos la libertad para los presos por manifestarse.