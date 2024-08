CUTV y FNLCT ante los anuncios del CNE: "es necesario reconocer la voluntad democrática del pueblo venezolano"

Credito: TP

01-08-24.- La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) nos pronunciamos ante la situación compleja y de incertidumbre que vive el pueblo venezolano, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizara anuncios con resultados dudosos, al concluir la jornada de votación del 28 de julio.



En primer lugar, es necesario reconocer la voluntad democrática del pueblo venezolano que salió de manera masiva el domingo a expresarse con el voto, superando todas las dificultades y limitaciones impuestas.



En segundo lugar, denunciamos que la falta de transparencia en los resultados, bajo la excusa de un presunto sabotaje del sistema de transmisión -por cierto, sin explicar en qué consistió tal ataque-, genera dudas sobre la veracidad del anuncio realizado por el Presidente del CNE, provocando protestas populares, incertidumbre nacional y amenazas a la paz.



Desde el movimiento sindical clasista nos identificamos con la legítima exigencia popular de: plena transparencia en los resultados electorales; publicación de las actas de todas las mesas y realización de las auditorias que sean necesarias, ante la vista de todos, para que no haya ninguna duda acerca de los resultados.



Si el gobierno y la cúpula del PSUV están tan seguros de su victoria, no deberían oponerse a que haya transparencia en los escrutinios de cada una de las mesas.



Pero conociendo la conducta autoritaria del gobierno de Maduro, al llevar a prisión a trabajadores por luchar derechos laborales, restringir las libertades sindicales y proscribir a organizaciones políticas obreras como el Partido Comunista de Venezuela, existen fuertes y razonables sospechas de que se haya fraguado un escamoteo de la voluntad mayoritaria del pueblo trabajador, que necesita un cambio en la realidad política para restablecer la plena vigencia de la Constitución, conquistar salarios y pensiones dignos y poner fin a toda persecución y represión contra las legítimas luchas laborales.



Si bien es cierto no respaldamos a ninguna de las dos opciones burguesas que polarizaron la contienda electoral (ni la del Partido Socialista Unido de Venezuela ni la de la Mesa de la Unidad Democrática), estamos convencidos de que la paz y la democracia exigenn transparencia y respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. De confirmarse la ejecución de un fraude electoral, más que afectar los derechos de una parcialidad política, se estaría vulnerando el derecho de todo el pueblo venezolano a elegir libremente sus autoridades en conformidad con las garantías establecidas en la Constitución.



En estos difíciles momentos, urge la unidad de acción de todo el pueblo trabajador para fortalecer la lucha por lograr cambios reales que permitan el restablecimiento de nuestros derechos sociales y políticos; afianzando y profundizando nuestras conquistas democráticas.



Finalmente, rechazamos cualquier tipo de represión masiva o selectiva contra las protestas en desarrollo; igualmente, es necesario que los participantes en esas legítimas manifestaciones impidan que sean infiltradas por quienes pretendan realizar actos de violencia innecesaria contra personas y bienes materiales, lo que sería utilizado como excusa para reprimir y penalizar las necesarias movilizaciones de nuestro pueblo.



¡Gobierne quien gobierne los derechos se defienden!



COMITÉ EJECUTIVO DE LA CUTV



COORDINACIÓN GENERAL DEL FNLCT

TP (https://prensapcv.wordpress.com/2024/07/31/la-cutv-y-el-fnlct-ante-los-anuncios-del-cne-y-la-situacion-nacional/)