Maduro a Edmundo González y Enrique Márquez: “Si se comen la luz, lo lamentarán”…

22-06-24.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este viernes que Enrique Márquez y Edmundo González Urrutia, candidatos que no firmaron el ‘Acuerdo de Reconocimiento de Resultados’ ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo “lamentarán” si se “comen la luz”, pues indicó que planean traer “violencia” al país.



“De 10 candidatos, firmamos ocho (…) Dejaron de firmar los dos títeres de la oligarquía. ¿Por qué creen ustedes que ellos no firmaron el acuerdo para respetar al CNE y los resultados? Porque ellos pretenden gritar fraude, pretenden traer la guarimba, la violencia y el golpe de Estado”, indicó Maduro en un acto con masas en el estado Monagas.



En ese sentido, agregó: “Se los digo desde Maturín: derecha fascista, si te comes la luz, lo vas a lamentar. Este pueblo unido no te va a permitir más guarimbas. No a la violencia”, reseñó Monitoreamos.



El gobernante insistió en tener pruebas. “Sé lo que estoy diciendo y si se atreven e intentan traer la violencia, el pueblo debe ganar la paz en cada calle”, acotó.



“Ante cualquier circunstancia… ¡Nervios de acero!”, instó Maduro frente a sus simpatizantes.



En los últimos días ha arreciado la persecución contra los partidos que se oponen a Maduro. La oposición ha contabilizado seis colaboradores de la campaña detenidos, una orden de captura por la justicia y 10 alcaldes inhabilitados.



Ocho candidatos a la presidencia de la República firmaron el 20 de junio el Acuerdo de Reconocimiento de Resultados de las Elecciones Presidenciales, que se realizarán el próximo 28 de julio. Los únicos aspirantes a la presidencia que no asistieron a la convocatoria del CNE fueron Edmundo González, representante de la Plataforma Unitaria, y Enrique Márquez, del partido Centrados.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 604 veces.