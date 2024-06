(VIDEO) Juan Barreto insta al gobierno a reconsiderar la presencia de la UE en elecciones: "El que no la debe, no la teme"

#13Jun #EleccionesVe #UE

Juan Barreto pide al Gobierno invitar nuevamente a la UE como observador internacional: "El que no la debe no la teme" https://t.co/grNJFKgjCB - @AlbertoRodNews pic.twitter.com/vEMgDnizji — Reporte Ya (@ReporteYa) June 13, 2024

15-06-24.-Juan Barreto, exalcalde metropolitano, ha hecho un llamado al Gobierno de Nicolás Maduro para reevaluar su postura sobre la observación internacional en las venideras elecciones presidenciales del 28 de julio.Barreto expresó su descontento con la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de retirar la invitación a la Unión Europea, que había sido considerada para fungir como observador en dicho evento.En una entrevista con Globovisión, Barreto enfatizó la importancia de la supervisión por parte de entidades internacionales, argumentando que la transparencia y la confianza son esenciales para un proceso electoral íntegro.«Nos gustaría que el Gobierno flexibilizara las medidas en relación a la observación internacional. Ojalá vuelva Venezuela la observación internacional europea, africana… Que el proceso electoral tenga transparencia y garantías. Al que más le conviene eso es a Maduro, para dar muestra interna y externa de nitidez, confianza, transparencia, de que es un proceso absolutamente limpio y el que no la debe no la teme», señaló Barreto.El político confesó que, a su juicio, la decisión que tomó el órgano rector electoral carece de justificación y espera que se restituya la invitación para un proceso de garantías en las elecciones del próximo 28 de julio, donde Maduro buscará su tercer mandato consecutivo.«No entiendo, no consigo ninguna justificación para esta decisión que se tomó de retirar la invitación a los europeos y ojalá que en este nuevo compromiso que está convocando Maduro se logre restituir la posibilidad de que haya una verdadera observación internacional que le de garantías al proceso», acotó Juan Barreto.El CNE anunció el pasado 28 de mayo la revocación de la invitación a la UE, una decisión que, según el presidente del CNE, Elvis Amoroso, se tomó en defensa de la soberanía nacional y los intereses del pueblo venezolano.