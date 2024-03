(AUDIO) Maduro a la oposición: El 28-J habrá elecciones con o sin ustedes

26-03-24.-El presidente, Nicolás Maduro, inscribió este lunes su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), para su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

«Este 28 de julio Venezuela tiene una nueva cita con la historia (…) señor presidente, le ponemos el destino de la Patria en sus manos y sabemos que usted nunca defraudará al pueblo», dijo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

Por su parte, Maduro aseguró que esta postulación no se trata de una «elección por color» de alguien, sino de elegir el derecho de la independencia del país.

«Hoy no he venido no solo a inscribir mi nombre, sino un sueño de patria, vine para invitarlos a seguir soñando, a seguir transformando nuestra realidad hacia el futuro. Esta no es una elección por un nombre, un hombre, nosotros lo que vamos a elegir es el derecho a la independencia y a tener patria», expresó.

Sectores de derecha

Por otra parte, aseguró que los sectores de oposición representan la «desesperanza, el pasado fallido, la nada, y la derecha de los apellidos y sus títeres, o titiritera, ellos no piensan por sí mismo, son piezas en el juego del Imperio estadounidense».

El mandatario nacional aseguró que desde que «Chávez me confió el destino de la patria, solo hay espacio para cumplir con la idea de proteger al pueblo, y la lealtad absoluta, no he hecho otra cosa en mi vida que cumplirle a Chávez».

Por último, el presidente ratificó tajantemente a «la derecha maltrecha que con ustedes o sin ustedes, habrá elecciones presidenciales».

Al menos 14 partidos del Gran Polo Patriótico (GPP) postularon al mandatario nacional en esta contienda electoral que cuenta con 10 postulaciones de más de 35 partidos.

Unión Radio