Juan Barreto: REDES tiene candidato aunque no tenga tarjeta

26-03-24.-La organización política apoya la opción presidencial de Benjamín Rausseo



El Movimiento REDES se movilizó este para acompañar la postulación de Benjamín Rausseo “El Conde” a la Presidencia de la República, a pesar de que no tiene tarjeta validada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).



“No tenemos tarjeta, pero tenemos candidato. No estamos fuera del juego político porque es nuestra responsabilidad seguir en la lucha por el cambio que necesita el país en este momento y Benjamín Rausseo “El Conde”, es una ventana que se abre ante la deriva autoritaria que se ha puesto de moda en el país”, sentenció Juan Barreto, docente universitario y fundador del partido REDES.



El dirigente señala que su organización está trabajando por la candidatura de Rausseo “y hemos puesto la infraestructura que tenemos en todo el país para lograr que tengamos un Presidente de la República distinto. No solamente distinto porque haya un alternabilidad, es distinto porque viene a hacer política de manera distinta desde las bases hacia arriba. Es distinto al Gobierno y es distinto de una forma de hacer política que se hizo añeja y ajena a la gente ”.



“Benjamín dijo en su discurso en el CNE que es un candidato independiente y diferente y REDES cree en eso. Por eso todo nuestro esfuerzo estará dirigido a que la tarjeta de CONDE se llene de votos que apalanquen el cambio que necesita el país. Esa Venezuela grande de la que habla Benjamín”, destaco Barreto.



Agregó que “es la hora para que los políticos den señales de desprendimiento. Nosotros lo estamos haciendo, por eso decimos que no tenemos tarjeta pero tenemos candidato, eso no nos detiene para trabajar por el cambio en el país”.



Indicó que “llegó la hora de darle voz a la gente y quien mejor que un hombre que ha logrado convertir la adversidad en alegría y el humor en trabajo, para llamar al encuentro de todos los que queremos una mejor Venezuela”.



“Ahora toca hablar de los problemas de verdad, no de la mezquindad de la política tradicional, las necesidades de la gente tienen que ser el centro de la discusión política, por eso REDES no se queda mudo, levanta voz con “El Conde” para cambiar la realidad del país”, subrayó finalmente Barreto.