(VIDEO) Machado nombró a Corina Yoris como su sustituta para los comicios de Venezuela

Maria Corina Machado llegó "Hasta el Final" y nombra a su sustituta.

La sustituta: Dra. Corina Llora#Kienegeza❓ pic.twitter.com/RIGmpFn8MZ — Indio del Sur / Americano (@indiodvenezuela) March 22, 2024

23-03-24.-La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció este viernes (22.03.2024) que Corina Yoris, filósofa y profesora universitaria, será la candidata que la representará en las elecciones presidenciales del 28 de julio para enfrentar a Nicolás Maduro."Es una persona de mi total confianza, honorable, que va a cumplir este trámite con el apoyo y la confianza de todos", dijo la dirigente liberal al anunciar el nombre de Yoris, quien integró la comisión que organizó las primarias opositoras en octubre de 2023 en las que Machado arrasó. "Aquí vamos juntas. Somos un gran equipo"."Me siento en este momento no solamente orgullosa, sino tremendamente comprometida con el pueblo, con la ciudadanía, con María Corina, con este acto de confianza, de depositar en mí ese reto que ella tiene", señaló por su parte Yoris, licenciada en Filosofía y Letras, y doctora en Historia.Expertos coinciden en que Machado, con el 70% de aceptación en algunas encuestas, tiene alto poder de transferencia, que podría impulsar la candidatura de quien la sustituya.El período de postulaciones para las elecciones comenzó el 21 de marzo y cierra el lunes 25 del mismo mes.La Alianza opositora cuenta con dos boletas partidistas autorizadas para inscribir candidatos la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Un Nuevo Tiempo (UNT). Eso se traduce en apenas dos candidaturas, que además pueden ser rechazadas y no tendrían oportunidad de sustitución.La inscripción se hace por un sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE), al cual la oposición denunció que no ha podido acceder desde que se abrió el período de postulaciones.Partidarios de Maduro han acudido al CNE a postular su nombre, pero él aún no se ha presentado ante el ente electoral a formalizar su candidatura. El presidente de Venezuela buscará un tercer mandato.Políticos que se denominan antichavistas, pero que la oposición tacha de colaboradores del chavismo, han sido los primeros en inscribirse.Opositores detenidos no aparecenLa alianza opositora liderada por Machado también denunció este viernes que los dos colaboradores detenidos por supuestos actos conspirativos no han tenido acceso a sus abogados. La defensa de ambos detenidos no tiene siquiera información de su paradero y condiciones de reclusión."Ellos están en desaparición forzada", dijo a la AFP el abogado Omar Mora Tosta, que los representa. "Aunque el fiscal informó sobre su detención, nosotros no sabemos dónde están detenidos, hemos recorrido todos los sitios de reclusión del Sebin [servicio de inteligencia], Dgcim [contrainteligencia] y nos dicen que no están allí".Los dirigentes Henry Alviárez y Dignora Hernández fueron detenidos el miércoles 20 de marzo, un día antes del inicio del período de postulaciones para las elecciones presidenciales.El Ministerio Público los relacionó con un supuesto plan con "acciones desestabilizadoras" para "forzar" la habilitación de Machado, quien tiene prohibición para ejercer cargos públicos por 15 años.Desde inicio de 2023, el Gobierno de Venezuela ha denunciado supuestos planes conspirativos y de magnicidio, que llevaron a la detención de unas 40 personas, incluidos siete colaboradores de Machado, quien ha negado los señalamientos. Otros siete están solicitados por la justicia.Alviárez y Hernández tampoco han tenido comunicación con sus familiares, según su abogado, que teme que sean presentados con defensa pública como ha ocurrido en otros casos de "presos políticos"."Y hoy se vence el plazo constitucional de las 48 horas para que sean presentados en un tribunal", indicó.Machado ha denunciado una "brutal represión" contra su equipo, que coincide con la presión tenía la oposición para definir al candidato que la representaría en las presidenciales."El país atento minuto a minuto", escribió Magalli Meda, mano derecha de Machado y solicitada por la justicia. "Las decisiones correctas nos llevarán a ese abrazo en familia que tanto anhelamos".*Con información de Dw, afp, efe y RSS