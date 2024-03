Podemos y fracción del PCV postulan a Maduro como candidato a las presidenciales

22-03-34.-El partido Podemos y la fracción del Partido Comunista de Venezuela (PCV) judicializada por el Tribunal Supremo de Justicia presentó la candidatura de Nicolás Maduro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para competir en los comicios presidenciales que fueron convocados para el venidero 28 de julio.El representante del partido Podemos, Didalco Bolívar, resaltó la importancia de respetar las decisiones tomadas de manera democrática. «Hoy estamos postulando a Maduro para su nuevo mandato», dijo.Al mismo tiempo, aseveró que en Venezuela «hay democracia, hay proceso electoral, ahora, cumpliendo la norma, y no imponiéndose», dijo el dirigente de Podemos.Destacó que «cuando hay razones no tienes por qué imponerte. si la voluntad popular cumpliendo la norma, establece que el candidato puede ser candidato, cumpliendo la norma para formalizar su inscripción, lo hace. Aquí están abiertas las puertas a todas las formaciones políticas de Venezuela», agregó.Agregó que los votos se ganan en la calle y no en las redes sociales. Aseguró que mantendrá su acompañamiento a candidatura de Maduro.En tanto el el representante de la fracción del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Henry Parra, judicializada destacó el carácter obrero de Maduro y su carácter obrero y «antiimperialista». A su juicio la postulación del mandatario, quien aspira a la reelección representa una victoria popular, ya que ha garantizado la paz en un momento complicado para el país.En ese sentido, se enfatizó en la importancia de respetar los resultados electorales y de promover la participación ciudadana en un proceso electoral transparente.Este 21 de marzo inicia la fase de postulación de candidatos a las presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según el cronograma electoral, la etapa será hasta el 25 de marzo. Este mismo día también iniciará el lapso de aceptación o rechazo de candidaturas. Esta etapa estaba fijada para 28 de marzo pero fue adelantada.*Con información de Tal Cual