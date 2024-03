(VIDEO) Manuel Isidro Molina será el gallo del PCV a las presidenciales

19-03-24.-La segunda fase de la XVI Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela (PCV) celebrada el domingo 17 de marzo, acordó «proponer al pueblo venezolano, en particular a su clase trabajadora y a las fuerzas aliadas del campo popular, auténticamente democráticas, patrióticas, antiimperialista y revolucionarias, la candidatura presidencial del periodista Manuel Isidro Molina».El anuncio fue hecho por el Secretario General del Comité Central del PCV, Oscar Figuera en una declaración pública a medios de comunicación tras la reunión de una de las máximas instancia de dirección de las y los comunistas venezolanos.«Esta candidatura no es sólo para participar en el proceso electoral, sino que es una propuesta para avanzar en el proceso de acumulación de fuerzas e impulso de las luchas de las y los trabajadores, los campesinos y las campesinas, de las comunidades y los pueblos indígenas, del movimiento popular en general; de las mujeres, jóvenes y estudiantes; de la intelectualidad que sea capaz de identificarse con una salida democrática popular frente a la catástrofe nacional de la cual son responsables, tanto la fracción burguesa que dirige el país desde Miraflores, como las fracciones burguesas que desde la oposición han promovido líneas de intervención y agresión extranjera contra el país», explicó Figuera.El dirigente del PCV, describió la propuesta como «una candidatura para renovar la confianza en las propias fuerzas de la clase trabajadora y del pueblo venezolano; para elevar y recuperar la dignidad de nuestro pueblo frente a quienes nos agreden diariamente e intentan llevarnos a situaciones de violencia, de abstención, de fragmentación de las fuerzas populares para seguir reinando y seguir aprovechándose de los espacios de poder y de gobierno para su enriquecimiento».Molina: «Defendemos los intereses de la mayoría empobrecida del país»Manuel Isidro Molina agradeció la decisión de la XVI Conferencia Nacional del PCV y declaró que asume el compromiso de esta candidatura «como una herramienta para la unión de una mayoría que no acepta el actual estado de degradación moral; que no acepta que la política sea sucia, que la política sea corrupta. Una mayoría que no acepta que la política sea ─como está haciendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro─ una herramienta para el enriquecimiento ilícito».Molina subrayó que «la reconstrucción integral de Venezuela comienza por la reconstrucción moral y ética de la nación» y agregó: «El Partido Comunista de Venezuela, hoy agredido judicialmente por el gobierno de Nicolás Maduro, es un ejemplo de dignidad, de honradez, de compromiso histórico por la felicidad de nuestro pueblo».El candidato presidencial precisó que el programa que presentará al país está fundamentado en «la defensa de los intereses de la mayoría de nuestra población, hoy empobrecida y traicionada».«Nos declaramos defensores del salario de los trabajadores venezolanos, de los derechos legítimos de los jubilados y pensionados ─hoy prácticamente tirados al hambre, la desesperación, la enfermedad y la muerte prematura», afirmó.Molina hizo un llamado al país a mantener la confianza en la opción que hoy se presenta: «Nos estamos abriendo paso al calor de las exigencias del pueblo venezolano y que no fallaremos. Somos gente de palabra, somos gente de firmeza y estamos acostumbrados a remar contra la corriente».«Vamos a dotar a Venezuela de una alternativa viable y en unidad lo lograremos», concluyó.Perfil del candidatoManuel Isidro Molina Peñaloza actualmente es Coordinador Nacional del Movimiento Popular Alternativo (MPA). Hijo del dirigente comunista trujillano Manuel Isidro Molina Gavidia.Periodista con una amplia trayectoria profesional. Ha sido columnista del semanario La Razón; editor-director de la Revista Universitaria SUMMA (2005-2006); editor-director de la revista Seguridad y Defensa (1986) y redactor político de la revista Bohemia. En el ámbito de la radiodifusión se ha desempeñado como Director General de Radio Rumbos 670 AM (Mayo 2020 a enero 2022) y Coordinador del Circuito Gigante Rumbos.Su labor periodística ha estado acompañada de la actividad gremial. Manuel Isidro Molina Peñaloza fue Presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) entre 1996 y 1998; Secretario General de la X Convención Nacional de Periodistas en 1992 y Secretario de Organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) entre 1978 y 1980.Manuel Isidro Molina Peñaloza también ha ejercido cargos de lección popular. Fue Diputado al Congreso de la República de Venezuela, durante los períodos 1989-1994 y 1994-1999. Sub-Director de la Fracción Parlamentaria del Movimiento al Socialismo (MAS), entre 1993 y 1994; y Presidente de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, entre 1994 y 1996.