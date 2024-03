MAS afirma desconocer su presunta inhabilitación por parte del CNE

17-03-24.-El Movimiento al Socialismo (MAS) afirmó desconocer alguna resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre una supuesta inhabilitación para tener presencia en el tarjetón electoral y, para poder participar en las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio.De acuerdo con información divulgada por el periodista Eugenio Martínez, experto en temas electorales, el CNE resolvió el viernes 15 de marzo que las organizaciones políticas Movimiento al Socialismo (MAS), Generación Independiente (Gente), Movimiento por Venezuela (MPV), Convergencia y el Partido Unión y Entendimiento (Puente) no tendrán tarjetas para participar en los venideros comicios.María Verdeal, vicepresidenta del MAS, escribió en su cuenta de la plataforma X que «no estamos notificados. Esperamos la comunicación oficial del ente rector».La decisión del CNE se aprobó con el voto a favor de los rectores de tendencia oficialista Elvis Amoroso, Carlos Quintero y Rosalba Gil, a quienes se le sumó la rectora de Un Nuevo Tiempo (UNT), Aime Nogal Méndez; mientras que el rector de Acción Democrática (AD), Juan Carlos Delpino, salvó su voto.Eugenio Martínez explicó que en todos estos casos se tomó en consideración la cantidad de votos que obtuvieron en la última elección, que fueron las regionales del año 2021, y dijo que el promotor de la discusión fue el rector Carlos Quintero que presentó una propuesta global y no partido por partido.Sin embargo, Somos Venezuela sacó 49 mil votos en las elecciones regionales de 2021 y no fue inhabilitado por el organismo.El Consejo Nacional Electoral no ha informado sobre esta decisión, sobre otras inhabilitaciones como la de César Pérez Vivas y Juan Pablo Guanipa, ni sobre la creación de nuevas organizaciones políticas.El Movimiento al Socialismo (MAS) es un partido político de ideología socialista democrática que en 1999 decidió respaldar la candidatura presidencial de Hugo Chávez. Luego de un año de gestión en la presidencia, el MAS expresó su desacuerdo respecto a su forma de gobierno. «En enero del 2001, en el marco del aniversario del partido, el MAS presentó un documento donde solicitaba al entonces presidente de la República la rectificación de la política económica y de confrontación con distintos sectores del país», recordó el portal Poderopedia.No fue si no hasta 2008 que el MAS formó parte de la coalición de partidos de oposición que conformaron la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Cinco años después, en 2013, el partido se separó de la plataforma unitaria. A{os después, en 2018, el partido se unió a la coalición Concertación por el Cambio, la plataforma política de Henri Falcón para las elecciones presidenciales que se celebraron el 20 de mayo de ese año.Hasta la fecha, los dirigentes del MAS han tenido una posición crítica sobre la gestión del gobernante Nicolás Maduro.