Convocan para este miércoles a una concentración en el CNE para exigir derecho a participar en las elecciones

13-03-24.-Este miércoles las organizaciones que integran el Encuentro Popular Alternativo (EPA), integrado por el PSL, PCV, MPA, Marea Socialista y PPT/APR, junto a Unidos por la Dignidad y el Movimiento Político de Profesionales y Técnicos, se concentrarán frente a la sede nacional del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas.



El objetivo de la actividad es denunciar que el gobierno de Maduro pretende realizar unas elecciones presidenciales, convocadas para el próximo 28 de julio, violando el derecho democrático a la libre participación política y electoral, sin las mínimas garantías para la legalización de los partidos políticos, y cerrando las posibilidades de que la izquierda agrupada en el EPA pueda presentar una candidatura presidencial.



El EPA denuncia que todo el proceso electoral abierto el pasado 5 de marzo está viciado. El CNE convoca elecciones mientras el gobierno a través de la Contraloría General de la República inhabilita candidatos. Recientemente inhabilitó de manera “express” a Andrés Giuseppe, dirigente del Movimiento Político de Profesionales y Técnicos.



Impide la legalización de unos 300 partidos cuyas solicitudes de legalización guardan el sueño de los justos en alguna gaveta del organismo electoral. Entre ellos se encuentran el MPA y el PPT/APR, que el año pasado introdujeron sendas solicitudes. Interviene partidos a través del Tribunal Supremo de Justicia, como hizo con el PCV, y antes lo había hecho con otras organizaciones políticas. Persigue y detiene a dirigentes políticos opositores; intervine el CNE eligiendo uno a su medida, encabezado hoy por el excontralor Elvis Amoroso, un incondicional del gobierno.



El día que se hizo la convocatoria se presentó un cronograma electoral incompleto, con lapsos mínimos para cada uno de los pasos del proceso electoral, y con solo 30 días para la inscripción en el Registro Electoral Permanente (REP). Y lo más grave es que el inicio de las postulaciones de candidatos presidenciales sería 15 días después del anuncio de la convocatoria a elecciones.



Todo esto lo hace el gobierno afectando especialmente a las organizaciones de izquierda, particularmente a las agrupadas en el Encuentro Popular Alternativo, pero también a cualquier otra organización que tenga una posición más o menos independiente, o que no se haya arrodillado al gobierno. No obstante, todas las organizaciones de la oposición burguesa, sean las tarifadas, los “alacranes” para ser más explícito, y las que conforman la Plataforma Unitaria Democrática, tendrán todas las garantías para presentar candidatos.



Estamos en presencia de un proceso electoral que de principio a fin es amañado, poco transparente y democrático. El gobierno se sabe perdido, están conscientes que no tienen los votos para ganar unas elecciones medianamente competitivas. Se trata de un gobierno repudiado por la mayoría del pueblo; por ello tratan de blindarse creando las mejores condiciones posibles para “ganar” sin contar con el favor del pueblo venezolano. Buscan amedrentar, desmotivar y promover la abstención, esto no es nuevo, es lo que han hecho en los procesos electorales desde el 2018.



En ese marco es necesario movilizarse para impedir que el gobierno siga violando las libertades democráticas. Por ello proponemos que el proceso se prorrogue por 120 días.



Organizarse políticamente y participar libremente en las elecciones es un derecho de todo el pueblo trabajador venezolano. ¡Hay que exigirlo en la calle! Llamamos a todos los sectores políticos democráticos, a todas aquellas organizaciones a las cuales se les haya negado la posibilidad de legalizarse para participar electoralmente, a que nos acompañen mañana frente al CNE a partir de la 1 de la tarde.

Laclase.info (https://laclase.info/content/38573/)