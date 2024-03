(VIDEO) PCV convoca segunda fase de la 16° Conferencia Nacional para elegir candidatura presidencial

12-03-24.-El VIII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) celebrado el pasado 10 de marzo, acordó convocar a la segunda fase de la 16° Conferencia Nacional del PCV con el objetivo de definir la política electoral y la candidatura presidencial que las y los comunistas presentarán a las fuerzas del campo popular y revolucionario.El anuncio fue hecho este lunes por el dirigente Yul Jabour, durante una declaración de prensa en la que precisó que esta instancia de dirección de la militancia comunista venezolana sesionará el próximo domingo 17 de marzo.Ante la presentación del calendario electoral para las presidenciales, “el VIII Pleno del Comité Central evaluó las distintas posibilidades de participación, así como las propuestas que se vienen trabajando junto a otros sectores del campo popular, bajo nuestra política de reagrupamiento de fuerzas genuinamente democráticas, antiimperialistas y revolucionarias”, explicó el integrante del Buró Político del PCV.Jabour recordó que la primera fase de esta 16° Conferencia Nacional se realizó en octubre de 2023. En aquel momento, las y los delegados “resolvieron dejar abierta la posibilidad de una convocatoria para una segunda fase, una vez que se conociera la fecha y el calendario electoral, para discutir la política electoral y las candidaturas a las elecciones presidenciales”.“Ésta ha sido históricamente la práctica del Partido Comunista de Venezuela. Así lo hicimos en el año 2018, cuando la 14° Conferencia Nacional propuso un acuerdo unitario entre el Partido Comunista de Venezuela y el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros”, detalló.El dirigente recordó que ese acuerdo estaba orientado a “una salida revolucionaria a la crisis que atraviesa el país”, centrándose en aspectos como el desarrollo productivo soberano y la recuperación del salario de las y los trabajadores.Sin embargo, aclaró Jabour, “luego de la firma del acuerdo, el 26 de febrero de 2018, “no fue posible establecer comisiones que pudieran revisarlo, dar de seguimiento o evaluar su implementación”.Hoy, seis años después, entendemos a qué correspondía esa actitud: todo indica que había una decisión de un viraje hacia políticas comprometidas con el gran capital y no con los trabajadores y trabajadoras; no con el pueblo venezolano”, agregó.El vocero del Gallo Rojo advirtió que los operadores políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a los que el Tribunal Supremo de Justicia entregó la personalidad jurídica del PCV tratan de confundir a la población sobre un falso apoyo de las y los comunistas a la reelección de Nicolás Maduro.“Por ahí ya salieron los mercenarios eufóricamente a decir que ellos ya tenían candidato. Para eso fueron puestos allí por el Tribunal Supremo de Justicia; para que cumplieran ese papel servir y para despojar a la izquierda venezolana de una verdadera propuesta electoral de carácter popular, democrática, antiimperialista y revolucionaria”, apuntó.Calendario electoral restrictivoEl Buró Político del Comité Central del PCV también valoró críticamente el calendario electoral presentado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y lo calificó como un instrumento “restrictivo y limitativo”.“Prácticamente anula las posibilidades de que organizaciones y grupos de electores presenten candidaturas autónomas e independientes”, dijo Jabour.El dirigente detalló las fechas establecidas en el calendario para presentar grupos de electores o candidaturas por iniciativa propia dificultan la participación política de sectores que no están alineados con el pacto entre el Gobierno de Nicolás Maduro y corrientes de la oposición.