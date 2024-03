Red de Observación Electoral solicitó al CNE cumplir con requisitos legales en cronograma electoral

Consejo Nacional Electoral (CNE) Credito: Web

07-03-24.-Robinson Rivas, miembro de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación (ROAE), informó que solicitaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) que los pasos establecidos en el cronograma electoral preliminar, se cumplan con los requisitos de ley, “en especial con el Registro Electoral para que se facilite la mayor cantidad posible de actualización de registro, tanto por inscripción como por cambio”.



“En cuanto a la actualización del Registro Electoral dieron aproximadamente un mes, pero hay que ver si se logra aumentar el número de puntos de recolección, si se va a actualizar el sistema de la misma forma en todos los municipios del país y cuáles van a ser las actualizaciones para la recolección de actualización en el exterior”, dijo Rivas en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias.



Rivas también dijo que la fecha de las elecciones anunciadas para el próximo 28 de julio, representan un adelanto notable. Sin embargo, señaló que “realmente para cumplirse todos los procedimientos de un proceso electoral da tiempo, pero depende de los detalles”.



Rivas recordó que el cronograma electoral es preliminar y por lo tanto “aún faltan detalles”.



Explicó que el sistema electoral en todas las elecciones que se han hecho en los últimos 15 años tiene una serie de auditorías “que aún no se han publicado”.



Y, por otra parte, indicó que el tiempo de inscripción de los candidatos es muy corto, como para que algunos partidos que no hayan realizado elecciones internas, la puedan realizar. “Pero hay consideraciones que son de tipo político en las que preferimos no pronunciarnos, solamente en general. Nosotros abogamos porque se cumplan con los estatutos electorales y que se permita la participación más amplia posible de todos los sectores políticos de manera transparente”.



“Consideramos que los tiempos son cortos, pero si se respetará la voluntad de los electores, se podrían sin ningún problema hacer las inscripciones a finales del mes de marzo”, concluyó.

