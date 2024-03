(VIDEO) 8-M: PCV denuncia impacto de la política antiobrera en la vida de las trabajadoras

Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del PCV Credito: Web

06-03-24.-A propósito de la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora este viernes 8 de marzo, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció el impacto de la crisis capitalista, las medidas coercitivas y unilaterales del imperialismo y la política neoliberal del Gobierno de Nicolás Maduro en la vida de las trabajadoras venezolanas.



“Este 8 de marzo se desarrolla en un contexto de aguda crisis del capitalismo y de agotamiento del rentismo en nuestro país. Una situación que es agravada por al menos dos factores: uno de ellos son las criminales medidas coercitivas unilaterales del imperialismo contra el pueblo venezolano, que ha dejado graves consecuencias para millones de familias en nuestro país. Pero además, en segundo lugar, y no menos importante, la crisis es agravada por la política antiobrera y antipopular de la cúpula gubernamental”, afirmó Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del PCV.



Durante una declaración de prensa, la dirigente recordó que está en curso una política sistemática de destrucción de los salarios y las pensiones de las trabajadoras y de los trabajadores.



“Próximamente se cumplirán dos años del congelamiento de salarios y pensiones que ha impuesto la cúpula gubernamental a la clase trabajadora venezolana”, agregó.



Andrade calificó de “nefasta” la política de bonificación del ingreso de las y los trabajadores: “Bonos que no tienen ningún tipo de incidencia en vacaciones, en aguinaldos, en prestaciones sociales y que condenan a las familias trabajadoras a condiciones de precariedad, obligándolas a asumir trabajos informales para poder subsistir; para poder mantener a los suyos”, detalló.



“Y en el caso de las mujeres este escenario que estamos describiendo se vuelve mucho más complejo porque son ellas en su mayoría las responsables de las tareas del cuidado de la vida y por supuesto, de la fuerza de trabajo. Tareas que no tienen ningún tipo de remuneración, pero que sí impactan en el desarrollo de un país”, apuntó la integrante del Buró Político.



Andrade también se refirió a las miles de venezolanas que han abandonado el país en búsqueda de mejores condiciones de vida y que corren el peligro de caer en redes de trata de personas.



Trabajadoras injustamente encarceladas

Andrade también destacó que hay trabajadoras que han asumido la denuncia, la lucha y la organización de su clase como camino para hacer frente al paquetazo neoliberal del Gobierno.



“Esas mujeres también enfrentan una política sistemática de criminalización y de judicialización”, denunció la vocera del PCV.



“Tenemos casos emblemáticos de trabajadoras que se encuentran presas por luchar o por denunciar corrupción o irregularidades en su centro de trabajo, que han sido víctimas de procesos judiciales violatorios del estado de derecho: uno de esos casos es el de la trabajadora petrolera Johana González”, relató Andrade.



“González se encuentra injustamente detenida; tuvo en sus manos durante un año una boleta de excarcelación; finalmente se la retiran de manera arbitraria y hoy continúa presa”, explicó.



La dirigente informó que recientemente el caso de González, junto con el de los trabajadores de Sidor, Leonardo Azócar y Daniel Romero, así como del dirigente magisterial Víctor Venegas, fueron presentados ante el Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial que se realizó en Brasil con la participación de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV).



El Gallo Rojo se unirá a las actividades que distintas organizaciones de mujeres y feministas impulsarán este 8 de marzo para reclamar la restitución de los derechos laborales de las trabajadoras.



El PCV hizo un llamado a la mujer trabajadora venezolana “a la organización por la recuperación de estos derechos que han sido eliminados y que son un baluarte, una conquista del movimiento obrero y sindical venezolano”.





