MAS: La Dignidad venezolana detendrá la "ruta autoritaria" y salvará al país

María Verdeal, vicepresidenta del MAS Credito: Prensa MAS

27-02-24.-María Verdeal, vicepresidente nacional del MAS, advirtió este lunes que el Gobierno estaría empeñado en imponer una matriz de opinión de que son un sistema inderrotable, que no entregarán el gobierno y que no hay ninguna posibilidad de poder tener la alternabilidad en el poder. “Ante la furia bolivariana vamos a tener la respuesta de la Dignidad venezolana para salvar al país”.



A su juicio, esta acción solo buscaría alejar a la mayoría de los venezolanos que decidieron cambiar el rumbo del país, de las urnas electorales. “Son acciones permanentes en donde cada discurso del gobierno y sus más altos voceros se dicen cosas como que: Ni por las buenas ni por las malas o No volverán, también hemos visto detenciones arbitrarias y persecución a la dirigencia política y una cadena de amenazas”.



Explicó que el proceder del gobierno en los dos últimos años, se encontraría dentro de lo que definió como la “ruta autoritaria” y que a la fecha, lleva más de sesenta pasos “en hechos y actuaciones con lo que ahora denominan la furia bolivariana”.



“Los venezolanos que queremos un país en paz, que genere prosperidad, que avance, lamentablemente tenemos todo lo contrario, con un proyecto de gobierno fracasado que ha dominado durante veinticinco años, también por errores que han cometido los sectores democráticos del país”, subrayó.



“Desde el MAS insistimos que nada ni nadie nos puede apartar de la ruta electoral y del ejercicio ciudadanos del voto y hacia allá es donde hemos hecho el llamado a todas las organizaciones políticas”, enfatizó.

Autodestrucción opositora



Por otra parte, María Verdeal señaló que la oposición venezolana tiene que dejar la autodestrucción, dejando el ataque y la descalificación permanente a si misma, además de aquello de que “si no estás alineado a mi pensamiento o mi forma de actuar, eres un traidor, colaboracionista y parte del gobierno, esto está haciendo daño a lo que significa el cambio, a la posibilidad de entendimiento y encuentro, porque todos somos necesarios”.



Llamado al CNE



La dirigente naranja hizo un nuevo llamado al Consejo Nacional Electoral, como ente que rige los procesos electorales en Venezuela, a que aproveche el momento de hacer el cronograma electoral para que convoque a todas las organizaciones políticas del país para discutir todo lo relacionado a las garantías electorales y los comicios presidenciales.



Enumeró varios puntos que deberían ser tratados en este encuentro, entre los que destacan el Registro electoral que solo se encuentra en las capitales de estado, así como también que todos los años debe hacerse el sorteo de los miembros de mesa y los pasos que conlleva la invitación a los observadores electorales nacionales e internacionales.



“Son puntos que están pendientes en un año electoral y que a raíz de no conocerse una fecha cierta, están en el limbo, no hay respuesta ni hay posibilidades de ver cuándo se van a realizar”, concluyó.