Internacional Socialista anuncia la expulsión de Voluntad Popular "por sus posturas cada vez más hacia la derecha"”

26-02-24.-La vicepresidenta de la Internacional Socialista, Paulina Lampsa, anunció desde la Comisión Latinoamericana la decisión de expulsar a los partidos políticos la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Guatemala y Voluntad Popular de Venezuela.Lampsa señaló que ambos partidos han sobrepasado los códigos éticos de la organización al modificar su línea ideológica.«UNE ha cambiado su enfoque y durante las pasadas elecciones presidenciales tomó una posición bastante extraña. Por su parte, Voluntad Popular ha cambiado sus posturas más recientemente, dirigiéndolas cada vez más hacia la derecha», explicó.Y añadió: «Estos dos partidos muestran que no quieren pertenecer a la Internacional Socialista, y por ende, hemos decidido expulsarlos. Vamos a someter esta decisión a votación».La medida ha generado controversia en el ámbito político latinoamericano. Se espera que la votación para ratificar la expulsión de ambos partidos se realice en las próximas semanas.Por su parte, el dirigente opositor de Voluntad Popular, Yon Goicoechea, fue uno de los primeros en reaccionar a la decisión que tomó la Internacional Socialista.«De mejores sitios me han botado, de verdad… La Internacional Socialista no ha hecho sino relativizar la tragedia venezolana, por años (con sus excepciones relevantes)», posteó en su cuenta de la red social X.La tolda naranja fue aceptada como miembro de la organización en diciembre de 2015, cinco años después de su fundación, al definirse desde su creación como un partido de centro izquierda, con tendencia progresista y socialdemócrata.En sus redes sociales, el partido no había emitido una posición por esta medida hasta el domingo 25 de febrero a las 4:20 de la tarde.La Internacional Socialista es una organización mundial de partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas formada por 132 partidos políticos y organizaciones, fundada en 1951 en Frankfurt (Alemania). En España, el PSOE es partido miembro de pleno en la organización y por ello tiene derecho a voz y voto.Busca establecer el socialismo democrático y su propósito es reforzar las relaciones entre los partidos afiliados y coordinar sus actitudes y actividades políticas por consenso para aplicarlas en los distintos países.