Embajador de Argentina en Venezuela: "la mayoría del pueblo votó a un candidato que es un fascista”

Embajador de Argentina en Venezuela, Oscar Laborde Credito: Web

27-11-23.-El embajador de Argentina en Venezuela, Oscar Laborde, calificó al recién electo presidente de su país, Javier Milei como “un neonazi”.



Así lo expresó el diplomático durante una entrevista que ofreció en el programa Diálogo con…, de Carlos Croes enTeleven.



“Aquí veo que Nicolás Maduro calificó a Javier Milei de neonazi y lo comparó con Videla y Pinochet”, le comentó el periodista Carlos Croes en un tramo de la entrevista. “Sí, es verdad”, respondió en primera instancia el embajador. “¿Sí?”, preguntó Croes. “Es verdad que lo dice y es verdad que lo es”, contestó Laborde, quien profundizó en su comentario al señalar que “la mayoría del pueblo de Argentina votó un candidato que es un fascista”.



Croes se quedó en el punto y sacó a relucir el nombre de Juan Domingo Perón, quien fue tres veces presidente de Argentina entre las décadas de los 70, 40 y 50.



“Perón tenía otra característica. Los enemigos de Perón le quisieron adjudicar un carácter fascista que nunca tuvo; justamente lo que hizo Perón fue, llevar adelante una cantidad de medidas populares que Milei no hará”, señaló.



Laborde señaló que tanto Nicolás Maduro como el presidente electo argentino se han dicho cosas fuertes. Pero, aun así, espera que no se rompan las relaciones comerciales entre los países. Y que pese a las diferencias que puedan tener, se mantenga el “intercambio comercial, cultural y deportivo”.



Las relaciones "se van a debilitar posiblemente, ojalá que no mucho, ojalá que se mantengan por lo menos las relaciones comerciales. Él ha tildado a Maduro de dictador, Maduro le dijo que es un fascista. Esperemos que eso no escale y se mantenga lo que hemos logrado en estos años”, dijo.