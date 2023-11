Pedro Sánchez: “España es un país abierto, en el que no van a prosperar ni Trump, ni Bolsonaro, ni Milei”

Pedro Sanchez, jefe del gobierno de España Credito: Web

27-11-23.-El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este domingo que “España es un país abierto y tolerante, feminista y ecologista, amante de la paz y la justicia social”, en el que no van a prosperar “ni Trump, ni Bolsonaro, ni Milei”.



Sánchez se refirió a los expresidentes de Estados Unidos y Brasil, y al recién elegido jefe de Gobierno de Argentina durante un acto del Partido Socialista (PSOE) en Madrid para destacar “los cuatro años más de derechos sociales” bajo un Ejecutivo progresista ante las críticas de la derecha (Partido Popular) y la ultraderecha (Vox).



En ese contexto volvió a defender la futura ley de amnistía para los independentistas catalanes con la que cree que España será un país “más cohesionado, con más convivencia y más unido que nunca”, del que se van a beneficiar hasta quienes critican la norma.



Al “ruido” de la posición, los socialistas van a responder “con trabajo, calma y serenidad, y a los insultos con sentido del humor”, dijo el jefe del Ejecutivo español, quien propuso el lema “Keep calm and carry on (calma y hacia adelante)” utilizado por el Gobierno británico en 1939 para animar a la población antes de la II Guerra Mundial, como estrategia de la legislatura.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 615 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)