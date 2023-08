(VIDEO) Partido Comunista de Venezuela prepara acciones legales tras imposición de nueva directiva por parte del TSJ

13-08-23.-La directiva del Partido Comunista de Venezuela rechazó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que ordena la instauración de una nueva una junta ad hoc.



"Se ha consumado el asalto contra el Partido Comunista de Venezuela a través de una arbitraria sentencia judicial que avala la imposición de una directiva", expresaron en un comunicado publicado en su cienta de Twitter.



En el texto, la directiva del PCV, afirma que los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia incurrieron en un error al decidir sobre el.



"Un recurso de amparo promovido de manera extemporánea por un grupo de ciudadanos que no militan en nuestras filas y por tanto no cuentan con cualidad jurídica alguna para actuar en nombre de nuestra organización, violando la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales" señalaron.



Asimismo, consideran que la medida fija un precedente negativo.



"La Dirección Nacional del PCV se encuentra reunida en estos momentos, evaluando las acciones jurídicas y políticas, nacionales e internacionales, que impulsará" informaron en el comunicado.



Por su parte, el secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Óscar Figuera, afirmó que podrán utilizar las siglas y la tarjeta, pero no podrán posesionarse del PCV. Destacó que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, desde hace años tiene una campaña a través de su programa Con el mazo dando llamando a asaltar el PCV.



"Sáquense de la cabeza que asaltando al Partido Comunista de Venezuela, usurpando su nombre, van a liquidar la perspectiva de un instrumento que se corresponde con una necesidad, es la demanda de un pueblo trabajador de contar con partido que exprese sus intereses", resaltó Figuera.





