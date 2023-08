PCV rechaza infame campaña del gobierno y aclara que no tiene alguna alianza política con María Corina Machado

Credito: Captura

Caracas, 11-08-2023.- El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) rechaza la infame campaña de manipulación que han emprendido laboratorios de propaganda financiados por el Gobierno para hacer creer a la opinión pública que nuestra organización tiene algún tipo de alianza política o electoral con la ciudadana María Corina Machado.



Estas burdas maniobras no son un hecho aislado, sino que hacen parte de una cadena de “falsos positivos” dirigidos a justificar el plan de asalto que ejecuta la cúpula del Gobierno-PSUV con el objetivo de intervenir judicialmente al PCV y subordinarlo a sus intereses.



Es de conocimiento público que el Partido Comunista de Venezuela ha condenado reiteradamente la actuación política de María Corina Machado como agente de los intereses del imperialismo en Venezuela. También es conocido por todo el país que la conducta permisiva del Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha propiciado un cuadro generalizado de impunidad favorable a los operadores de los planes de intervención extranjera contra nuestro pueblo, así como a los delincuentes que han saqueado los activos de la nación, tales como Juan Guaidó y Tarek El Aissami, entre otros.



El PCV no solo tiene diferencias ideológicas y políticas irreconciliables con María Corina Machado sino con cualquiera de los embaucadores que tratan de descargar sobre los hombros de las amplias mayorías populares el peso de esta crisis mientras llenan sus bolsillos. Es precisamente porque enfrentamos el descarado pacto que hay entre el Gobierno-PSUV y la oposición de derecha, que la administración de Nicolás Maduro ha echado mano de esta nueva campaña de calumnias. Sin embargo, el pueblo sabe que en esto también mienten.



Ante los hechos ocurridos en el estado Trujillo y el vergonzoso llamado del Gobernador Gerardo Márquez a “sacar a coñazos” a todo el que adverse la política antiobrera y antipopular del Gobierno-PSUV, reiteramos nuestra exigencia de la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público.



Llamamos la atención sobre estas campañas de odio lideradas por distintos personeros de la cúpula del Gobierno-PSUV quienes irresponsablemente promueven escenarios de violencia política, poniendo en riesgo la vida de activistas sociales y políticos en territorio venezolano.



Las declaraciones de Márquez no solamente distan de la conducta democrática que debería caracterizar a un gobernador o a cualquier funcionario del Estado, sino que alimentan una falsa polarización que nada tiene que ver con las genuinas aspiraciones de la mayoría del país que hoy enfrenta un monumental deterioro de sus condiciones de vida fruto de la crisis capitalista, las medidas coercitivas del imperialismo y la política neoliberal del presidente Nicolás Maduro.



Sepa el pueblo trabajador venezolano y las fuerzas revolucionarias del mundo que el Partido Comunista de Venezuela no dará un paso atrás en su defensa irrestricta de nuestro derecho a vivir dignamente. Continuaremos avanzando en el reagrupamiento de fuerzas sociales, políticas, obreras, campesinas, comuneras y populares, que se identifiquen con un proyecto patriótico, auténticamente democrático y revolucionario de salida a la crisis capitalista venezolana.



¡Seguimos dando la cara!

