(VIDEO) Janohi Rosas: "El PCV está en la calle para enfrentar las políticas antipopulares del Gobierno de Maduro"

17-01-23.-“El PCV está en la calle, luchando por la construcción de la mas amplia unidad de acción para enfrentar la ofensiva del capital y sus aliados en Miraflores”, afirmó Janohi Rosas, integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, durante la rueda de prensa de este lunes.Las declaraciones coincidieron con una nueva jornada nacional de protesta de las y los trabajadores de la educación quienes tenían previsto concentrarse en las afueras del Ministerio de Educación pero que debieron hacerlo en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela luego de que el Gobierno Nacional ordenara un acto partidario de última hora para evitar la protesta.La respuesta popular fueron miles de docentes marchando hacia el centro de la capital para exigir la dignificación de la profesión y la restitución de los derechos conculcados.Los trabajadores no solo enfrentan “los embates de la crisis capitalista y las agresiones imperialistas sino las políticas antipopulares del gobierno de Maduro”, dijo Rosas.Desde el reinicio de las clases, el magisterio venezolano se ha mantenido en la calle demandando salarios dignos y el pasado domingo, Día del Maestro, el Ejecutivo intentó paliar el descontento con un bono y descalificando las movilizaciones como intentos de desestabilización.“El mundo al revés: califican a los trabajadores y al PCV de ser de extrema derecha por exigir derechos y quien se sienta a negociar con la reacción es el Gobierno de Maduro en México”, afirmó la Secretaria Nacional de Organización del PCV.Rosas informó que el partido del Gallo Rojo realizó este fin de semana un Pleno Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación ante la imperiosa necesidad de organización, movilización y defensa de las conquistas históricas de sector.Memoria y cuenta presidencial fue una pantomimaPara el PCV, la Memoria y Cuenta del Presidente Maduro fue más bien la presentación de cifras infladas que son alentadoras para los capitalistas y que no reflejan la realidad cotidiana del pueblo venezolano.El mensaje presentado ante la Asamblea Nacional “muestra la desconexión completa del Presidente con la vida cotidiana de la clase trabajadora que ante ello se organiza para luchar por sus justas demandas”.“El PCV cumplió con no acudir a esa pantomima y, como siempre lo ha hecho, se mantiene del lado de la clase trabajadora y en defensa de las luchas que se vienen desarrollando”, agregó.Gobierno detuvo sidoristas para neutralizar las protestas en GuayanaEl PCV expresó su solidaridad con las y los trabajadores de Sidor y de las empresas básicas de Guayana quienes durante varios días se mantuvieron protestando por salarios.“Sabemos de todos los elementos disuasivos que utilizó el Gobierno para desviar los objetivos de estas protestas”, dijo Rosas.“Qué hizo el Gobierno Nacional: detuvo a trabajadores sidoristas; hostigó a dirigentes sindicales y estableció una mesa de negociación para proponer nuevamente medidas de bonificación salarial”, agregó.Solidaridad con el pueblo peruanoEl Partido Comunista envió un mensaje de solidaridad con las luchas del pueblo latinoamericano, “muy particularmente con la clase trabajadora peruana que es víctima de una brutal represión que ha dejado en los últimos días más de 40 asesinatos”.“Hoy se ha impuesto un Estado de Emergencia que pretende contener la lucha por elecciones y Asamblea Nacional Constituyente”, explicó Rosas.