(VIDEO) Hector Navarro: “Si Nicolás Maduro pretende heredar los votos de Hugo Chávez, está completamente caído de la mata"

16-01-23.-Hector Navarro, quien fue ex ministro de Educación y Energía Eléctrica durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, expresó que, "si Nicolás Maduro pretende heredar los votos de Hugo Chávez, está completamente caído de la mata." Dijo que "Chávez fue asesinado físicamente por el imperio y ahora desde el gobierno lo asesinaron políticamente " No hablan mal de Chávez pero hacen contra Chávez, sentenció .Aseguró que, "las sanciones impactan, pero la mala administración impacta mucho más. Venezuela tiene que salir de este gobierno," agregó.Ante las protestas de los maestros por mejores condiciones laborales, Navarro dijo, "hay un reclamo popular en general por promesas que no se han cumplido. A los ciudadanos educadores que querían ir al Ministerio de Educación no los dejaron. ¿Entonces a dónde van a reclamar sus derechos?"Teniendo en cuenta que en enero de 2023, producto de la aplicación de un Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), el ingreso mensual de los trabajadores de la educación está entre 20, 21 y 24 dólares, Navarro opinó que "las tablas de la Onapre es la cosa más escandalosa. El TSJ declara que esas tablas son inexistentes pero se siguen aplicando.""El gobierno tiene que respetar a los venezolanos, ese respeto parte por los maestros. Es difícil encontrar un artículo de la Constitución que no haya sido violada por la derecha o la izquierda," aseguró.Asimismo aseveró que, "es raro conseguir algunas de la iniciativas que tuvo Chávez, que hoy bajo el gobierno de Maduro no hayan sido echadas para atrás. Por ejemplo el tema de los casinos. Chávez tuvo asesinato físico y ahora asesinato político."¿Qué está pasando en el Arco Minero del Orinoco?, se cuestionó Navarro. "No hay ninguna entrega de cuentas de lo que está pasando ahí, ese oro y diamantes es de todos, de los maestros que hoy protestan, de ellos también," agregó"En cuanto a su período como Ministro de Educación comentó, "probablemente he sido el único ministro de educación que asistía a las universidades, nunca dejé de dar clases en la UCV. Iba a las asambleas." También dijo que " no conozco ningún miembro del gabinete de Maduro que siga siendo chavista".