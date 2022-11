(VIDEO) Gobierno de Venezuela y oposición firmaron en México un segundo acuerdo para recuperación de recursos bloqueados

26-11-22.-El gobierno de Venezuela y la oposición firmaron en México este sábado el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano cuyo objetivo principal es la recuperación de recursos del Estado del país bloqueados en el sistema financiero internacional.El acuerdo firmado tras reanudar el diálogo con la Plataforma Unitaria, que había sido suspendido formalmente en octubre de 2021 por decisión del Ejecutivo, establece que la oposición y el gobierno tendrán que cooperar en cuanto a gastos humanitarios, como el pago de proyectos de atención médica o la reparación de las redes eléctricas.La atención médica es a partir de 2.700 millones de dólares de fondos que actualmente se encuentran congelados en cuentas internacionales por las sanciones de Estados Unidos.Según fuentes ligadas a la oposición, estos recursos serían supervisados por organismos de la ONUPor su parte, el representante mediador de Noruega, Dag Nylander, advirtió a las partes que en caso de que una de ellas tome cualquier medida unilateral que modifique lo acordado será inválida, aunque las partes podrán realizar acuerdos anexos a lo general siempre y que se hayan debatido anteriormente en la medida de lo posible.A la vez, el mediador recordó que, aunque la comunidad internacional apoye el proceso, los avances "dependerán de los venezolanos".El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard -anfitrión del evento-, compartió que la firma de este segundo acuerdo es "una esperanza» para Latinoamérica e insistió en que reciben la reanudación de diálogos con los "brazos abiertos".El jueves Ebrard, dijo que el gobierno mexicano «apoya», pero «no participa» en el diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela."Nosotros no participamos directamente en el diálogo, desde luego que apoyamos el diálogo, pero no vamos a estar durante las conversaciones", aclaró Ebrard en una conferencia tras la reunión de ministros de la Alianza del Pacífico.La mesa de negociación política, suspendida formalmente desde octubre de 2021 por decisión del gobierno de Maduro, se instala de nuevo este sábado en Ciudad de México con el propósito de firmar un acuerdo social que busca desbloquear recursos que Venezuela tiene congelados en el extranjero y, con ellos, ayudar a las poblaciones más vulnerables.Diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposiciónLa oposición volverá a México «con la urgencia y la voluntad de encontrar, de una vez por todas, acuerdos tangibles y reales que se traduzcan en soluciones para la crisis humanitaria», según un comunicado de la Plataforma Unitaria, publicado el jueves.Por su parte, Nicolás Maduro indicó que este proceso arrancará "en un nuevo nivel", partiendo del acuerdo de usar el dinero depositado en cuentas bloqueadas.El objetivo es poder acceder a un dinero, cuyo monto no fue precisado, para "invertirlo en Venezuela en el servicio eléctrico, en el agua, en salud, en educación" y en zonas afectadas por las lluvias de los últimos meses que han dejado miles de viviendas afectadas y casi un centenar de muertos.*Con información de EFE