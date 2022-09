(VIDEO) PCV exige al TSJ que declare con lugar recurso de amparo contra el instructivo ONAPRE

Credito: TP

13-09-22.-El Partido Comunista de Venezuela (PCV) convocó este lunes a las y los trabajadores a unirse a la movilización hacia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convocada por el Espacio Sindical Unitario para el próximo jueves 15 de septiembre con el objetivo de demandar un pronunciamiento favorable a la exigencia de nulidad del instructivo que desde mazo rige el pago de los salarios y beneficios en la Administración Pública Nacional.



“Esto tiene que ver con el hecho de que ese máximo tribunal hasta ahora ha tomado decisiones que vulneran los derechos de la clase trabajadora”, dijo Pedro Eusse durante una rueda de prensa del Buró Político del PCV.



El dirigente sindical recordó que hasta ahora se han producido dos sentencias de la Sala Político Administrativa en las que se niega a admitir recursos de nulidad interpuestos contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) alegando su supuesta inexistencia.



“No existe pero se está aplicando y su aplicación significa la destrucción del salario y el desmontaje de conquistas contractuales de las y los trabajadores al servicio de la Administración Pública y empresas del Estado”, afirmó.



Eusse , quien es Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) , explicó que actualmente hay un recurso de amparo en la Sala Constitucional que espera por decisión.



“El PCV, junto a las voces del movimiento obrero y sindical, exigimos de la Sala Constitucional del TSJ que declare con lugar ese recurso de amparo”, destacó.



“Ante decisiones irregulares, que nos indican que hay una vulneración del Estado de derecho en Venezuela, ante esa situación ahora más que nunca es necesaria la movilizar masiva, unitaria de la clase trabajadora y sus organizaciones de lucha”, agregó.



El dirigente comunista mencionó que distintos juristas de gran prestigio, entre ellos el Doctor Isaías Rodríguez, han demostrado con sus análisis cómo el TSJ “tomó una decisión política más que jurídica” dirigida a no solamente a impedir que se restituyan los derechos infringidos “sino que también se intenta intimidar a los trabajadores y trabajadoras que acudan al Poder Judicial exigiendo que se restablezcan sus derechos”.



Alarmante propuesta de ”emergencia laboral”

El PCV califica como alarmantes el planteamiento hecho por Fedecámaras sobre su eventual apoyo a un proyecto de ley de “emergencia laboral” que establezca ingresos salariales que no tengan incidencia en los pasivos laborales.



“Nosotros rechazamos de manera contundente esa pretensión que desmonta prestaciones sociales, utilidades y otros conceptos”, afirmó Eusse quien instó al movimiento obrero y popular a respaldar el proyecto de ley de indexación salarial que ha impulsado la CUTV y el FNLCT para ser presentado por la vía de la iniciativa popular ante la Asamblea Nacional.



El partido del Galló Rojo también cuestionó las recientes declaraciones del Presidente Nicolás Maduro sobre traer científicos y profesionales extranjeros para enseñar en el país “mientras que aquí hay un personal docente de mucha valía, de mucha preparación, que está padeciendo hambre y miseria porque sus salarios no alcanzan para sobrevivir”.



Trabajadoras injustamente encarceladas

Las y los comunistas se suman a las acciones de agitación que han convocado el Comité de Familiares y Amigos de las y los Trabajadores Presos para exigir justicia en los casos de Johana González y Francia Mata; ambas victimas de violaciones al debido proceso.



“Tamañas irregularidades procesales que constituyen violaciones a los derechos humanos de estas dos mujeres trabajadoras venezolanas”, enfatizo Eusse.



La trabajadora Johana González tiene una boleta de excarcelación desde hace más de 100 días y aún permanece injustamente detenida. Por su parte, Francia Mata está privada de libertad en su domicilio sin juicio mientras se ha diferido en al menos 50 ocasiones su audiencia.



Solidaridad con el pueblo chileno

El Buró Político del Comité Central del PCV saludó a los trabajadores chilenos y rindió homenaje a las fuerzas revolucionarias en un nuevo aniversario del golpe de Estado fascista contra el gobierno de Salvador Allende.



“En ocasión de este nuevo aniversario, debemos decir que es lamentable que no se haya logrado la conquista de una nueva Constitución, pero esa lucha continúa, sin duda alguna, y sabemos que el pueblo trabajador chileno se dará una Constitución avanzada, democrática, que desmonte las viejas estructuras del estado concebido por Pinochet”, afirmó Eusse.



16° Congreso PCV y 75° aniversario de la JCV

“Estamos entusiasmados con e avance del proceso hacia el 16 Congreso Nacional del PCV; estamos avanzando con las conferencias de célula y las conferencias locales; vamos hacia la fase de conferencias regionales”, anunció Eusse a la prensa.



El dirigente describió el evento congresual como “un proceso participativo y disciplinado, que muestra la cohesión del PCV. Un proceso de debate interno para definir nuestros lineamientos programáticos así como la Linea Política que fortalecerá el papel de vanguardia revolucionaria del Partido”.



“Este será un Congreso muy importante, hoy cuando en Venezuela se profundiza la lucha de clases contra las fuerzas imperialistas que intentan reforzar su dominio, pero también a lucha contra las fuerzas neoliberales, contra los falsos progresistas, que están traicionando la esperanza popular”, aseguró.



Esta viernes 16 de septiembre la Juventud Comunista de Venezuela cumple 75 años de lucha por los intereses de la juventud trabajadora.



“Con alegría y optimismo invitamos a un acto político-cultural que se realizará en el lobby del Teatro Cantaclaro”, informó.



“La juventud comunista, la juventud revolucionaria, la juventud luchadora son el futuro de este país. Juntos, más temprano que tarde, lograremos un triunfo revolucionario en Venezuela”, concluyó Eusse.

