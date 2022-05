(VIDEO) El candidato de la derecha a la segunda vuelta en Colombia: Misógeno, explotador, violento y admirador de Hitler

30 05-22.-Tras conocerse los resultados electorales de la primera vuelta por la presidencia de Colombia, algunos medios colombianos han salido a vender a Rodolfo Hernández, un populista demagogo, como representante del centro.Pero es muy fácil echar por tierra la idea de que Hernández es un hombre de centro, basta con revisar su historial de barbaridades, un prontuario ampliamente repasado en las últimas semanas, cuando las encuestas mostraban su amenazante crecimiento.Un hombre de centro, o cualquier persona decente, nunca diría algo así: “Y se vinieron todos los limosneros de Venezuela para acá, y la prostitución y los desocupados […] Entonces ¿cómo hacemos acá en Bucaramanga? No los podemos matar ni echarles plomo, toca recibirlos”. Eso dijo en 2017, cuando era alcalde de la capital de Santander. Añadió, en su torpe e indolente locuacidad, que las venezolanas migrantes son “una fábrica para hacer chinitos pobres”.Hernández en plena campaña mostró sus tendencias machistas y misógenas cuando afirmó sobre las mujeres “Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer, metida en el gobierno, a la gente no le gusta porque ven que es invasiva, que ella no fue la que eligieron; eligieron fue al marido”.Siendo alcalde de Bucaramanga, Hernández golpeó a un concejal, y en las redes circulan audios en los que dice cosas como: “Financio los edificitos que hago, y yo cojo las hipotecas, que esa es la vaca de leche. Imagínese, 15 años un hombrecito pagándome intereses, eso es una delicia”.En un audio, se captó la forma en que trata a quien parece ser cliente de su constructora: “Grabe todo lo que le dé la puta gana, no me encarama usted a mí con esa maricada […] Es un hijueputa usted, vaya coma mierda, malparido. Nos vamos a ver como hombres, hijueputa […] Me hago desgüevar, hijueputa, si usted sigue jodiéndome, hijueputa, le pego su tiro, malparido”.Este ingeniero, que prometió 20 mil lotes con servicios en Bucaramanga para no entregar ninguno, no oculta sus vínculos con el uribismo, y tampoco sabe qué es el departamento del Vichada, donde inexplicablemente obtuvo el mayor número de votos en primera vuelta.En una oportunidad llegó a declararse admirador de Hitler, calificándolo como un gran pensador.En la primera vuelta presidencial de este domingo 29 de mayo, Gustavo Petro del Pacto Histórico obtuvo el 40,34 % de los votos, Rodolfo Hernández, del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción (Liga) logró 5,9 millones de votos, superando a Federico Gutiérrez, el tercero en las votaciones, por 900.000 votos.*Con información de RollingStone español