Cada vez hay más países que cuestionan la "uberización" de la economía. "La explotación ‘cool’ del siglo XXI"

19-04-22.-Cada vez es más evidente que las y los trabajadores son más precarios y tienen peores condiciones laborales que hace 20 años. En la última década hemos vivido, además, un proceso de ‘uberización’ del mercado laboral que ha dado lugar a ‘nuevas’ formas de explotación y al empobrecimiento de muchas personas trabajadoras.



Cada vez más países cuestionan el estatuto del trabajador "autónomo", eje del modelo económico de plataformas como Deliveroo, condenada el martes en Francia por "trabajo irregular".



Repaso sobre las principales medidas y sentencias sobre esta cuestión, desde España y América Latina hasta China, pasando por Estados Unidos y la Unión Europea.



- España los considera asalariados -



El gobierno español modificó su legislación laboral en marzo de 2021 para lograr que los repartidores de comida sean considerados asalariados en lugar de "autónomos", lo que implica que las grandes plataformas se hagan cargo de las cotizaciones sociales de sus trabajadores.



Deliveroo cesó tras esa sentencia sus actividades en España en noviembre, aunque las demás plataformas optaron por adaptarse a la medida, algunas buscando recovecos legales.



- Varias iniciativas en América Latina -



Varias iniciativas parlamentarias empezaron a tramitarse en América Latina para regular la actividad de estas plataformas, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de sus empleados, tratados como "autónomos".



Es el caso de Chile, Argentina, Brasil o Colombia, aunque de momento ninguna de estas propuestas se convirtió en ley.



- EEUU anula una reglamentación favorable a las plataformas -



El gobierno del presidente Joe Biden anuló en mayo de 2021 una reglamentación adoptada durante el mandato de Donald Trump que dificultaba la capacidad legal de los trabajadores de las plataformas de reivindicar su condición de asalariados. La nueva administración se propuso así "mantener el derecho de los trabajadores a un salario mínimo y a una cobertura legal relacionada con las horas extras".



El estatuto de los conductores VTC (vehículo de transporte con conductor) centró un largo proceso judicial en California, donde el gobierno de ese estado aprobó en 2019 una ley que los consideraba asalariados. Uber contraatacó en 2020 y logró que se aprobara a través de un referéndum la condición de "autónomos" de los conductores.



Pero un tribunal declaró inconstitucional esa consulta en agosto de 2021.



- Nuevas reglas en la UE -



Bruselas publicó en diciembre de 2021 los criterios de la Unión Europea (UE) para determinar si los empleados de las plataformas deben ser considerados asalariados.



Entre estos criterios figura el hecho de que una plataforma estipule los niveles de remuneración, no permita a sus empleados rechazar tareas o imponga llevar uniforme.



Esta iniciativa europea aún debe ser aprobada por la Eurocámara y los países miembros.



- Francia considera "ficticia" la condición de autónomo -



La justicia francesa impuso este martes la máxima multa posible --375.000 euros (405.000 dólares)-- a la empresa Deliveroo France por "trabajo irregular" y condenó a un año de prisión con suspensión de pena a dos de sus exdirigentes en este país europeo.



La sociedad de entrega de comida Take Easy será juzgada en octubre en París, igualmente por "trabajo disimulado".



En mayo de 2021, la Corte de Casación francesa estableció la existencia de un vínculo de subordinación entre Uber y sus conductores y consideró "ficticia" la condición de autónomos, determinando que debían tratarse como asalariados.



En septiembre de 2021, la Corte de Apelaciones de París consideró que la relación de un conductor de Uber con esta compañía podía "analizarse como un contrato de trabajo" y no una relación comercial.



- Mejores condiciones en Reino Unido e Italia -



El Tribunal Supremo británico estableció en febrero de 2021 que los conductores de Uber eran "trabajadores" y no "autónomos" y que en consecuencia debían beneficiarse de ciertos derechos sociales, como un salario mínimo y vacaciones pagas.



En Italia, un tribunal de Milán también anunció a principios de diciembre de 2021 que había logrado mejoras importantes en las condiciones laborales de los repartidores, a cambio de anular una importante multa contra las plataformas.



- Victoria en Países Bajos y derrota en Bélgica para Uber



En septiembre de 2021, un tribunal de los Países Bajos dictaminó que los conductores de Uber tenían un contrato de trabajo y no eran autónomos. La empresa apeló.



Y en Bélgica un tribunal de apelaciones dictaminó en noviembre que se debía prohibir el ejercicio de los 2.000 conductores VTC, esencialmente de Uber, en Bruselas. Al contrario, otra corte belga desestimó en diciembre pasado varias recursos de decenas de mensajeros Deliveroo que deseaban ser reconocidos como asalariados.



- Petición de "remuneración decente" en China -



En diciembre de 2021, el Ministerio de Transportes chino exigió a las plataformas de VTC, como Didi (equivalente chino de Uber) que mejoren las condiciones de trabajo de los conductores con una "remuneración decente" y un tiempo de descanso razonable.



*Con información de AFP y agencias

