Daniel Jadue: "Las izquierdas del mundo deben iniciar procesos de autocrítica"

Daniel Jadue, alcalde de Recoleta en Chile.

El alcalde de La Recoleta, Chile, Daniel Jadue, enfatizó en la necesidad de practicar la autocrítica en los procesos revolucionarios de izquierda y en contra del neoliberalismo.



Existe un “agotamiento del proceso” y una “creciente indignación” debido a los intentos de las diferentes izquierdas del mundo de mitigar los efectos del capitalismo desde el ámbito legislativo, indicó el burgomaestre en entrevista concedida al programa Aquí con Ernesto Villegas, transmitido este domingo.



Jadue ha visitado Venezuela en varias ocasiones. Esta vez para participar en el Encuentro Internacional contra el Fascismo celebrado este 11, 12 y 13 de abril pasados en Carracas y en este sentido, explicó que ese evento “le dio a las izquierdas del mundo la posibilidad de ser autocríticas con los procesos de las que hemos sido protagonistas”.



“Así pueden mirar un proceso futuro dejando atrás el complejo de las izquierdas mundiales de haber tenido que renunciar hace muchos años a su proyecto de superación del neoliberalismo, para centrarse solo en este intento de humanizar el capitalismo que, desde todas las luces, no es viable. En ese contexto, un encuentro internacional, cuando el fascismo va en alza en todos los países que buscan alternativas al neoliberalismo y se hace más cruento y brutal, es pertinente”, expresó.



Acerca de que si el término fascismo es exagerado para describir lo sucedido en abril 2002, durante el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez y el contexto actual, expresó: “Es probable que ese término no sea científicamente adecuado para describir el fenómeno. Pero, ese es un debate secundario cuando lo que importa es poner sobre la mesa el papel de diversos actores que a través de la historia siempre han hecho lo mismo cuando se trata de cautelar sus intereses. Lo cierto es que a lo largo de la historia esta ultra derecha ha seguido el mismo patrón en todas partes del mundo”.



Jadue es arquitecto, sociólogo y político, alcalde del municipio La Recoleta, una comuna ubicada al norte de la ciudad capital de Santiago, desde hace 10 años, desde el Partido Comunista chileno. Ha ganado notoriedad en todo Chile debido a la implementación de políticas públicas locales que han escalado en el ámbito nacional. En 2020 se postuló como candidato a la Presidencia como parte de la facción política Chile Digno. Perdió las primarias con 39% de las preferencias.



Él y su familia son de origen palestino y destacó que esta herencia palestina fue determinante en su elección de embarcarse en la política y las luchas sociales.



“Yo nazco en 1967, recién terminado la guerra de los seis días, cuando Israel anexa de manera obligatoria la ciudad de Jerusalén a su territorio. Ese fue un conflicto que me acompañó en toda mi infancia, en todos los cumpleaños, todas las reuniones. Eso me fue predisponiendo a una militancia política muy precoz, inicialmente, por la causa Palestina”, manifestó.

