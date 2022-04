Oscar Figuera: El PCV no está dispuesto a aliarse con traidores a la Patria

Oscar Figuera, Secretario General del Partido Comunista de Venezuela (PCV) Credito: TP

15-04-22.-El Secretario General del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Oscar Figuera, descartó una eventual alianza electoral con sectores de derecha que hayan promovido sanciones o invasiones al país. Así lo informó en el programa radial En Buena Hora, conducido por el periodista Mario Villegas.



«En el PCV queremos construir una alternativa frente a Maduro en 2024. No tenemos problema en reunirnos con Antonio Ecarri, pero no haremos alianzas con sectores que llamaron a invasiones militares contra Venezuela», afirmo Figuera.



Recientemente, el dirigente opositor Antonio Ecarri se refirió a la participación del PCV junto con factores de derecha en una eventual consulta abierta para elegir la candidatura que hará frente al PSUV en las presidenciales de 2024. Esta declaración fue utilizada por el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello en su programa de televisión para atacar al PCV.



Al ser consultado sobre ello, Figuera apeló al dicho popular “cada ladrón juzga por su condición” y recordó que quien está dialogando con los enemigos del pueblo venezolano es el Gobierno de Nicolás Maduro y sentenció: “En Venezuela hay un pacto de élites; un nuevo pacto de Punto Fijo”.



“Nosotros no vamos a romper con un Gobierno neoliberal para aliarnos con alguien que clamó por intervenir el país”, aclaró.



El dirigente comunista explicó que “no se trata de una alianza contra Maduro”, sino “del reagrupamiento del movimiento obrero, campesino, comunero y popular para presenta runa alternativa genuinamente revolucionaria la Gobierno de Maduro”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 403 veces.

La fuente original de este documento es:

TP (https://prensapcv.wordpress.com/2022/04/13/oscar-figuera-el-pcv-no-esta-dispuesto-a-aliarse-con-traidores-a-la-patria/)