No es de izquierda y está dentro de “la política de la muerte”: Lo que dijo Gustavo Petro sobre Maduro a la revista “Semana” de Colombia

El dirigente de izquierda y candidato presidencial en Colombia, Gustavo Petro, aseguró -en entrevista con el medio colombiano “Semana”- que el mandatario Nicolás maduro está “dentro de las dirigencias de la política de la muerte”.



SEMANA: ¿Qué opina hoy de Nicolás Maduro?



G.P.: Es un tipo que no ha sido capaz de desligar a Venezuela del petróleo, es una persona que está dentro de las dirigencias de la política de la muerte.



SEMANA: ¿Chávez era diferente?



G.P.: Chávez intentó desligar a Venezuela del petróleo, pero fracasó. Fracasó porque lo sustentaba sobre la base de elevar el precio del petróleo, Venezuela se llenó de dólares y quienes vivían allí creían que eso era el cambio y votaban por él, una y otra vez cada vez que hacían elecciones y nadie decía que eran fraudulentas. Pero la perspectiva era vivir del petróleo pensando que así se podía salir del petróleo. Eso es lo que he puesto en discusión en Colombia.



Luego, la imagen de Maduro no es de un líder de izquierda, es un integrante muy conservador de las facciones más regresivas de la política mundial que están tratando de defender que el mundo permanezca en una economía fósil.



Chávez hace parte de un progresismo que no le dio respuestas a América Latina y por eso fue derrotado una y otra vez en elecciones, no Chávez, sino la idea del nacionalismo ligado a subir el precio de las materias primas, pero no salir de las materias primas, que es lo que creo que debe hacer el progresismo hoy en día.



SEMANA: ¿Fidel sí era de izquierda?



G.P.: Él hace parte de otra generación, es la izquierda del poder soviético. Cuba es hija del poder soviético, de la estatización exacerbada y de modelos autoritarios de conducción política. Y creo que se han dado cuenta que no se puede mantener una estructura autoritaria sobre una sociedad que es libertaria, caribeña.

