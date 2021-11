Sociólogo Juan Manuel Trak: "La gente no cree ni en la vieja ni en la nueva oposición y tampoco en el gobierno"

Juan Manuel Trak Credito: RFA

24-11-21.-El sociólogo con doctorado en Procesos Políticos Contemporáneos, Juan Manuel Trak, expresó que el porcentaje de abstención en las elecciones regionales celebradas el 21 de noviembre significa que los venezolanos no creen «ni en la vieja, ni en la nueva oposición» y tampoco en el Gobierno.



«La abstención fue alta por la desafección política, que es la falta de confianza hacia las instituciones políticas del país», afirmó en una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias.



También dijo que hay un problema de desconfianza hacia los partidos políticos y dirigentes debido a la falta falta de eficacia, la cual afecta «la creencia de que la propia acción del voto va a generar resultados en el funcionamiento del sistema político del país».



El problema de la oposición

Para Trak la oposición claramente está dividida y el mayor inconveniente es que los caminos que se quieren tomar para dirigir el país no son compatibles.



«El problema con la dirigencia de la oposición es la pluralidad, tenemos por un lado diferentes actores que no van a reconocer que son parte del problema y no ven la necesidad de la renovación de los partidos políticos (…) y los partidos políticos están lejos de ser instituciones organizadas», destacó.



Sobre hacer un referéndum revocatorio al mandato presidencial manifestó que tendría varias restricciones, comenzando por poder recoger las debidas firmas y aplicar los siguientes procedimientos necesarios. No obstante aseguró que el proceso de referéndum «si pone a Maduro en primera fila de riesgo en su estabilidad política».



Próximos pasos del Gobierno

En su opinión, el gobierno va a buscar trasladar este resultado electoral a la mesa de negociación que se lleva a cabo en México, la cual se encuentra suspendida por ahora. Cree que la administración del presidente Nicolás Maduro intentará incorporar nuevos actores de la oposición como parte de una segunda delegación.



«El Gobierno va a prepararse cómodamente para el 2024, parece tenerle una ventaja a la oposición que en estos momentos está muy desarticulada con una crisis de liderazgo». Sin embargo, dijo que Manuel Rosales es un actor muy importante que puede tratar de reclamar la unión de la oposición. Lo que el experto deduce es que el Gobierno reducirá la capacidad de Rosales ante la eventual elección del 2024.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 334 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/la-gente-no-cree-ni-en-la-vieja-ni-en-la-nueva-oposicion/)