(VIDEO) Periodista Trish Regan: "Biden quiere reducir sanciones a Venezuela, pero le tiene miedo a la política"

Este sábado la periodista estadounidense Trish Regan aseveró en su show de televisión que, según le informaron algunas "fuentes", al presidente Joe Biden "le gustaría reducir las sanciones a Venezuela para ayudar a bajar los precios del petróleo (y sacar a China y Rusia de la región), pero le tiene demasiado miedo a la política".



"Está buscando, me indican fuentes, reducir las sanciones, pero al estilo típico de Joe Biden solo lo está haciendo a medias. Ni siquiera eso, esto es como pasos de bebé. Pequeños pasos y nada de eso está ayudando a los venezolanos ni al pueblo estadounidense, cosas típicas del estilo de Joe Biden", explicó Regan.



"En realidad, a diferencia de muchas personas, estoy a favor de encontrar fuentes de petróleo que estén cerca de casa con países con los que, con suerte, podamos tener una relación positiva en lugar de permitir que China y Rusia acampen en nuestro patio trasero. Pero en este caso, Biden aún no está haciendo nada que realmente ayude al pueblo estadounidense", sostuvo en The Trish Regan Show.



La periodista sostuvo que el Gobierno de Estados Unidos está llevando a cabo un levantamiento de sanciones económicas sobre el país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) "a medias" y que "nada de eso está ayudando a los venezolanos ni a los estadounidenses".





En función de esto, Regan acusó a Biden de estar "atrapado por la política"."Deberíamos tener todo en acción. Todo está en juego. Deberíamos estar perforando (petróleo)", aseveró Regan.Por otra parte, afirmó que Biden tendrá problemas para justificar su política de promoción de energías verdes mientras autoriza la extracción de petróleo en Venezuela y que también enfrentará resistencia por parte de congresistas —incluso del Partido Demócrata, donde milita Biden— que quieren que se mantengan las sanciones."No es realista. Estados Unidos se enfrenta a grandes aumentos de precios de la gasolina; eso es lo primero. La otra cosa que está pasando es que tiene políticos como Robert Menéndez de Nueva Jersey, que son muy vocales y muy, muy contrarios al régimen venezolano y entonces quieren mantener estas sanciones en su lugar", señaló.Esta misma semana la agencia internacional de noticias AP dio a conocer que la Administración Biden aliviará algunas sanciones económicas impuestas a Venezuela, en un gesto destinado a alentar la reanudación de las negociaciones entre la oposición respaldada por Estados Unidos y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.Sin embargo, funcionarios norteamericanos que hablaron con AP señalaron que los cambios limitados solo permitirán a Chevron Corp. negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano.Con información de Sumaríum / Globovisión.

Noticia Relacionada