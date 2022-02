Según Reuters: EEUU evalúa petición de Chevron en aceptar petróleo venezolano para pagar la deuda

El gobierno del presidente de estados unidos, Joe Biden, está considerando una propuesta de chevron corp para permitir que la petrolera estadounidense acepte y comercialice cargamentos de crudo venezolano para recuperar su deuda impaga, dijeron cuatro personas cercanas a las discusiones.



Los representantes de Chevron en los últimos meses mantuvieron al menos una reunión de alto nivel con diplomáticos estadounidenses junto con enviados de la oposición venezolana, según dos de las personas. Lo describieron como un hito en los esfuerzos de cabildeo de la compañía durante un año para obtener un cambio en su licencia para operar en Venezuela.



En el encuentro no se llegó a ninguna decisión, dijeron dos fuentes en Washington que se negaron a ser identificadas, y aún no está claro el cronograma para una revisión adicional.



Chevron quiere que Washington restablezca los privilegios comerciales que disfrutó durante un tiempo bajo el Gobierno del expresidente Donald Trump. A la compañía y a otros productores extranjeros se les permitió tomar y exportar petróleo venezolano para recuperar dividendos y deudas de empresas conjuntas con la petrolera estatal venezolana, PDVSA.



Ese arreglo, que hasta mediados de 2020 permitía a Chevron comercializar entre 1 y 2 millones de barriles mensuales de crudo venezolano, fue suspendido bajo la campaña de "máxima presión" de Trump al gobierno del presidente Nicolás Maduro.



La estrategia tuvo un gran impacto en los envíos de petróleo de Venezuela, pero recientemente no ha logrado impedir que el gobierno de Maduro reciba ingresos del petróleo, lo que permitió un rebote de las exportaciones.



"El Gobierno de Biden tiene cada vez más incentivos para aliviar las sanciones a Venezuela tras la estrategia fallida de Trump", dijo una de las personas familiarizadas con las reuniones. "Uno de los más importantes es traer algo a la mesa de negociación" con Maduro, dijo una de las fuentes.



Venezuela le debe cientos de millones de dólares a Chevron, la última gran petrolera estadounidense con personal en el país, de sus empresas conjuntas.



"Es una práctica habitual reunirse con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para brindar perspectivas sobre temas energéticos importantes para la empresa", dijo el portavoz de Chevron, Ray Fohr, en respuesta a preguntas sobre el cabildeo de la empresa.



Chevron está "comprometida con la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y sus familias, la integridad de los activos de nuestra empresa conjunta y los programas sociales y humanitarios de la empresa", agregó.



El Departamento del Tesoro de Estados Unidos se negó a comentar sobre el tema. Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo que el gobierno "no anticipa acciones de sanciones".



Las sanciones, dijo el funcionario, "niegan los flujos de ingresos del régimen de Maduro que financian la represión y llenan los bolsillos de los funcionarios del régimen, así como también protegen el sistema financiero estadounidense de la exposición a flujos financieros corruptos e ilícitos".



El Ministerio de Petróleo de Venezuela y PDVSA no respondieron a solicitudes de comentarios.



Obstáculos políticos



Permitir que algunos cargamentos de petróleo circulen bajo las sanciones de Estados Unidos podría ser una señal de flexibilidad hacia Venezuela. Aflojar las restricciones para beneficiar a una empresa petrolera importante, lo que podría impulsar los empleos en Estados Unidos, es menos probable que se enfrente a una reacción republicana, explicó una de las personas.



El gobierno de Biden también ha estado buscando formas de alentar a Maduro a volver a las conversaciones con la oposición venezolana que no ofrezcan grandes concesiones de las que se beneficiaría su gobierno.



El líder de la oposición Juan Guaidó, que ha pedido en repetidas ocasiones la reanudación de las negociaciones políticas con Maduro después de que se suspendieran en octubre, señaló el mes pasado que una oferta de Estados Unidos para aflojar las sanciones si se reanudan las conversaciones “no es indefinida” y podría ser revertida.



Un nuevo acuerdo para Chevron también podría mejorar los lazos con India, cuyas refinerías en el pasado estaban entre los principales receptores de petróleo venezolano, suministrado por empresas autorizadas por Estados Unidos.



Pero, antes de las elecciones de mitad de período de noviembre, que podrían determinar si los demócratas de Biden conservan el control del Congreso de EE.UU., algunos asesores son cautelosos con respecto a las medidas que podrían ser vistas como un debilitamiento de las duras sanciones a Venezuela, especialmente en Florida, donde hay una gran población cubano-americana y venezolana exiliada.



Sin diluyentes



Si Estados Unidos decide no cambiar los términos de la licencia de Chevron, aún podría otorgar una exención a las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Tesoro de Estados Unidos para permitir ciertas exportaciones de petróleo, dijeron las personas.



La mayoría de los intercambios relacionados con Venezuela permitidos por Estados Unidos desde 2019 se han realizado a través de intercambios de petróleo por combustible que aseguraron que el crudo venezolano no pudiera revenderse y que ningún pago en efectivo llegara al gobierno de Maduro o a PDVSA.



Algunos funcionarios de Biden se han opuesto rotundamente a esos canjes u otros acuerdos que podrían beneficiar a PDVSA al suministrarle los combustibles y diluyentes necesarios para ayudarla a aumentar las exportaciones de petróleo.



Además de Chevron, las petroleras europeas y asiáticas con presencia en Venezuela también han presionado a Washington para comercializar petróleo venezolano, según las fuentes.



"Si se renueva la licencia de Chevron, eso generará un efecto cascada en el cabildeo de otras empresas", dijo una de las personas.



Con información de Agencia Reuters.