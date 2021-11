Comité de Afectados por Apagones: Caracas ya no está blindada a las interrupciones eléctricas

Credito: RFA

13-11-21.-La abogada y presidenta del Comité de Afectados por Apagones, Aixa López, recalcó en una entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias que Caracas no está blindada a las interrupciones eléctricas.



«Ese mito de que Caracas está protegido es falso, porque ya el Sistema Eléctrico Nacional está tan colapsado que no se puede garantizar el servicio a ningún estado de Venezuela. Esto porque ha tenido un abandono y los operadores muestran sus incapacidad en la materia y se ve reflejado día a día», puntualizó.



En la capital ya se ven más apagones en sectores y parroquias que pasan entres 6 y 8 horas sin electricidad. Los «apagones» suceden entre 5 y 6 veces diarias en la parroquia Altagracia, La Pastora y San Bernardino. Así lo documentó la presidenta del Comité al hablar sobre las afectaciones en la capital del país.



Sin embargo, para el resto del país, Caracas tiene una especie de privilegio frente a estados donde las interrupciones eléctricas son constantes y prolongadas.



De hecho, López expuso que, según registra el Comité, el estado Zulia es el más afectado por fallas del servicio. Seguido de Barinas, Guárico y Nueva Esparta.



En lo que va de año han ocurrido 152.320 fallas en el sistema, originado por un déficit, aproximado, del 70% entre la generación hidroeléctrica y termoeléctrica.



«Hay muchas fallas en las plantas generadora, falta de repuestos lo que hace que no funcionen de manera óptima. Las turbinas de plantas hidroeléctrica muchas están fuera de servicio y en las termoeléctricas la problemática es la escasez de combustible», informó.



Más de una década con problemas



«El Sistema Eléctrico Nacional no ha mejorado nada», dijo ante la pregunta si había ocurrido recientemente algún avance positivo en mejoras del servicio.



Su respuesta fue negativa porque afirmó que existe una falta de voluntad política. «No se pueden colocar pañitos calientes», lo que se necesita es hacer una evaluación que ofrezca un balance previo para arrojar un buen diagnóstico.



«Ya tenemos 12 años con este problema de las fallas eléctricas y no se ha atendido con la importancia que se requiere. El problema de no tener luz impacta en otros bienes y servicios: economía, salud, educación, recreación. De manera medular esto debe ser atendido», insistió la abogada.



En agosto López señaló para Radio Fe y Alegría Noticias que los «pañitos» ya no estaban funcionando. Para el momento aseguró que la recuperación tiene que venir con un plan a corto, mediano y largo plazo junto con los 10 mil millones de dólares que requieren el sistema.



También, mencionó que los alcaldes deben trabajar en conjunto con el ministerio para solventar este problema; además, reconoció que los candidatos políticos lo están usando como “bandera” de propaganda, pero considera que debe ser un trabajo que desarrollen al asumir los alcaldes su mandato.



