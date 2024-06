FVM: El año escolar termina con 80 % de deserción docente

Referencial Credito: RFA

12-06-24.-De acuerdo con cifras de la Federación Venezolana de Maestros, el año escolar 2023-2024 termina con un preocupante 80 % de deserción docente que va en aumento.



Leyla Escobar, secretaria general de la organización, señaló en una entrevista al portal Efecto Cocuyo, que “se mantiene el aumento (de la deserción), no baja. Lo triste es que vas al Instituto Pedagógico (UPEL) y ves salones con dos estudiantes. No hay relevo, no hay egresados. Los intentos del gobiernos para suplir las faltas no dieron resultados”.



Apuntó que la principal razón de esta situación es el bajo salario que reciben los maestros. En su caso, indicó en la entrevista, es docente nivel VI con 43 años de servicio y recibe quincenalmente 360 bolívares, que equivalen a 9.88 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela para este martes 11 de junio.



Deserción docente y falta de conocimientos necesarios

Según también señaló Leyla Escobar, los estudiantes no reciben los conocimientos necesarios para pasar al siguiente grado. Adicional a esto, aumenta la incertidumbre en los jóvenes que están por salir de bachillerato y deben enfrentarse a una nueva etapa en sus vidas.



En la entrevista, Escobar afirmó que este para año hay hay estudiantes que reciben solo 15 horas de clases al mes, cuando legalmente deberían ser entre 30 y 35 horas de clases semanales.



A esto se suman las venideras elecciones presidenciales, pues varios planteles educativos sirven como centros de votación. Al respecto, el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que la toma de los centros iniciaría a finales de junio. Es decir, no habrá clases durante todo el mes de julio.



“Hay mucha frustración en el joven que egresa de bachillerato, que sabe que hay materias que no vio nunca, que no tiene las competencias, el nivel o los recursos para entrar a la universidad y los que logran entrar, en universidades que flexibilizaron sus procesos, se frustran más. La situación país los está empujando al trabajo o la frontera”, afirmó Escobar.

