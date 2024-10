Sindicalista no cree que los docentes jubilados vuelvan a las aulas de clases

Credito: RFA

14-10-24.-Edgar Pérez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en Anzoátegui, expresó su preocupación sobre la posibilidad de que los docentes jubilados respondan al llamado para regresar a las aulas de clase.



Según Pérez, esto se debe a las difíciles condiciones y al déficit que existe en algunas cátedras.



Vale recordar que días atrás el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, firmó una resolución para la reincorporación de los docentes jubilados si así lo desean y dejó claro que no perderían sus beneficios actuales.



Sin embargo, Pérez cree que no serán muchos los que muestren voluntad de regresar hasta no ver algunos cambios.



“El que se fue desesperado por la situación del país, por un salario de hambre, no va a querer regresarse. El ministro debió tener un poquito de delicadeza. Primero debió firmar la convención colectiva que se está esperando desde hace cuatro años para que los trabajadores tengan los salarios suficientes”, dijo.



El vocero también señaló que resulta difícil creer que los que se mantienen activos en instituciones privadas vayan a regresar al sector público.



De igual forma, recordó que hay docentes que fueron burlados en su proceso de jubilación y que al gremio se le desestimó cuando protestaban frecuentemente por salarios dignos.

