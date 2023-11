Tras 627 días sin recibir un aumento de salario, docentes protestaron en Barquisimeto

Credito: RFA

234-11-23.-La mañana de este jueves 23 de noviembre los docentes del estado Lara, acompañados de algunos representantes sindicales del sector educativo, marcharon por el centro de la ciudad de Barquisimeto para seguir ejerciendo presión al Estado venezolano en cuanto a sus reivindicaciones salariales.



La marcha partió desde la gobernación del estado Lara hasta la Defensoría del Pueblo, donde los docentes hicieron la entrega de un documento exigiendo a la Defensoría que citen al gobernador, Adolfo Pereira; al director de la Zona Educativa en el estado; y a la inspectoría del trabajo para que se realice una mesa de trabajo.



La profesora Hilda Peña, secretaria general del Sindicato Venezolano de Maestros del estado Lara (Sinvemal), afirmó que “llama la atención que en el gobierno nacional se jacta diciendo que consultan al pueblo para las decisiones que van a tomar, pero esto no sucedió con los docentes”.



Peña señaló que a los educadores estadales les realizaron una migración de sus pagos a otras cuentas, sin saber si los mismos tenían cuentas en otra entidad bancaria, lo cual no fue consultado con los docentes ni los representantes.



Un ajuste digno

Yaneth Urquiola, otra de las protestante, recordó que se cumplieron 627 días sin que el sector educativo del país recibiera “un ajuste salarial”.



“Todo docente es digno de un salario. El Estado coloca bonos, pero los bonos no son salarios”, insistió.



“Nosotros continuamos en la calle exigiendo y defendiendo los derechos a la educación de calidad. Las escuelas están deterioradas, en cuanto a las infraestructuras y la falta se insumos, porque no se envían recursos al Estado”, destacó Urquiola.



Los docentes del estado Lara informaron que seguirán en su lucha por sus derechos laborales y estarán a la espera de respuestas al documento que entregaron a las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Barquisimeto.

