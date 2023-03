Expresidente de Apucv: 80% de los profesores universitarios viven en miseria

Víctor Márquez Credito: RFA

03-03-23.-Víctor Márquez, expresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), opinó que la convocatoria a paro de 48 horas para este martes “no fue el más adecuado” para enfrentar a un Gobierno que “no le importa la educación” mientras los docentes viven en miseria.



“El paro de 48 horas creo a mi parecer no fue la mejor idea, en algunas universidades ha sido muy efectivo pero en otras no”, comentó en el programa En Este País, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias. “Los gremios no son los únicos que se deben movilizar, sino también las autoridades de las instituciones”, apuntó.



Pero expresó que el mensaje quedó claro: tanto el profesorado como la comunidad universitaria “están hartos” del nivel de maltrato que vive el sector universitario.



“El problema está en que cada día que pasa el poder adquisitivo y el salario se disminuye. Hay que separar el salario nominal del salario real: el nominal tiene buen rato parado e inventan bonos que no funcionan”, dijo.



El gremialista destacó que más del 80 % de los profesores activos viven en condiciones de miseria “y los que se salvan, es porque tienen a cargo directivos que les permiten que les otorguen una prima que les permita sobrevivir”.



¿Cómo funcionar sin recursos?

El docente aseguró que no es posible que del presupuesto solicitado, el Ejecutivo solo desembolse lo equivalente al 4. “¿Cómo pretenden que funcione una universidad si no tiene recursos?”, se preguntó.



“El nivel de deterioro de las condiciones laborales es espantosa y está siendo regresiva. No solo hablamos de la educación universitaria, se trata de la educación general”, expresó.



Márquez dijo que el Estado ha desarrollado una estrategia que está destruyendo la sociedad del conocimiento. “Nos han quitado aportes como prestaciones sociales, cajas de ahorro, institutos de previsión social, entre otros”, sentenció.



Primer día de paro ante sueldos de “miseria”

Durante el primer día de paro universitario, al menos 160 mil trabajadores del sector de 19 instituciones de educación superior se unieron a la protesta, según autoridades de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv).



El reclamo de los docentes al que se han unido otros sectores de la administración pública no ha cambiado: indexación del sueldo mínimo y pensiones a la canasta básica, garantía de seguridad social, libertad sindical y la eliminación del Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).



Protestas en incremento

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.262 protestas durante el mes de enero de 2023: un promedio de 42 diarias.



Esta cifra representa un incremento de 136 % en comparación con el mismo mes del año pasado.

RFA