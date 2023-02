(VIDEO) ¿Por qué no duran las empresas de la "Venezuela premiun"?

21-02-23.-«La base de la pirámide social es el mercado» no un segmento pequeño sin capacidad de consumo, porque lo cierto es que se trata de un mundo diverso, donde también ha entrado la «otrora» clase media venezolana, dice el economista Daniel Cadenas.La «Venezuela premiun» se debilita. La Cámara Nacional de Restaurantes (Canares) predice que al menos 60% de los restaurantes abiertos durante el «boom» de 2021-2022 terminarán por cerrar; sin duda, este es un indicador de que estos negocios parecen apuestas eminentemente especulativas.¿Tiene sentido, entonces, que emprendedores con capacidad de montar negocios con potencial de consolidarse sigan este camino? El economista Daniel Cadenas, director de Oikos Research, señala que hay una sobreoferta de bienes y servicios dirigidos a un mínimo segmento de mercado de alto poder de consumo, por lo que se deben reevaluar radicalmente las decisiones de inversión.La base de la pirámide es el mercadoCadenas utiliza la más reciente encuesta ENCOVI para describir la realidad del mercado venezolano. «Ocho de cada 10 venezolanos se encuentran en pobreza monetaria y, peor aún, cinco de cada 10 se encuentran en pobreza extrema. Solo dos de cada 10 venezolanos no son pobres; es decir, solo dos de cada 10 de Venezolanos podrían encontrarse en la Venezuela premiun».A juicio del economista, esta sobreoferta para sectores de alto ingreso causa que se funden negocios que generan escasas ventas, las cuales se tratan de compensar con márgenes de ganancias altísimos que se basan en «precios monstruosos… eso explica la elevada tasa de fracaso de los nuevos negocios y de sus réplicas, porque aquí se perdió la inventiva y lo que se hace es copiar modelos aparentemente exitosos de otros».En un video publicado en Youtube, Cadenas recomienda cambiar la lógica y comenzar a emprender con negocios dirigidos a la denominada base de la pirámide, donde, obviamente, se conseguirían márgenes más bajos, pero que apuesten por ventas mayores, lo cual es posible si se considera el enorme volumen de consumidores.«Los pobres son una enorme proporción de la población. Son ocho de cada 10 consumidores y también tienen necesidades, también consumen. Esas necesidades son tanto básicas como no básicas, pero representan una enorme masa de ingresos y está completamente desatendida», señala el economista y consultor.Cinco ideas básicas para emprenderSobre esta base, Cadenas plantea cinco ideas básicas para montar nuevos negocios en Venezuela:–Los emprendimientos deben focalizarse en la mayor cantidad de consumidores posible. A su juicio, «la base de la pirámide es el mercado» no un segmento pequeño, donde existe capacidad de consumo, porque lo cierto es que se trata de un mundo diverso, donde también ha entrado la «otrora» clase media venezolana.–El manejo financiero debe centrarse en ofrecer precios más accesibles con márgenes más ajustados, lo que garantizaría que la expectativa de vida de estos negocios sea mayor.–Tomar en cuenta dónde y cómo consume la población que está en la base de la pirámide, lo que puede resultar claramente muy difícil -advierte el economista- porque la población de este segmento es «tremendamente heterogénea», con diversos niveles de ingreso, entre otros elementos.-A juicio de Cadenas, como consecuencia del punto anterior, los emprendedores deben invertir en estudios de mercado o en herramientas de inteligencia de mercados para definir al público objetivo de la nueva empresa.–Incorporar al consumidor al proceso de gestión del negocio, a través de herramientas de conexión como cuentas de WhatsApp, a un nivel básico, con el fin de que el mercado ofrezca guía sobre qué corregir, mejorar o reestructurar, a través de un manejo eficiente de sugerencias y reclamos.