Coletazos de quiebra de FTX golpean a otras plataformas de criptomonedas

18-11-22.-Varias plataformas de criptomonedas suspendieron retiros en los últimos días, víctimas de la quiebra de su competidor FTX, cuyas ramificaciones siguen extendiéndose.



La última en tomar medidas el jueves fue la francesa Coinhouse, que confirmó a la AFP haber bloqueado retiros de su producto de ahorro en criptomonedas.



En una serie de tuits, la plataforma explicó que algunos sitios asociados a los que prestó fondos también interrumpieron los retiros de sus clientes.



Es un efecto dominó que afecta a todo el sector, ya que entre los asociados de Coinhouse figura, por ejemplo, Genesis, que entregó criptomonedas a Alameda, un fondo de FTX, la firma que se puso bajo el amparo de la ley de quiebras estadounidense hace una semana.



Coinhouse dio cuenta de las "tensiones globales en el mercado cripto y una presión sobre la liquidez".



Gemini, buque insignia de los hermanos Winklevoss, populares por la génesis de Facebook y el film "La red social" ("The Social Network") se encuentra en similar posición.



El grupo, también afectado por las dificultades de Genesis, debió congelar su programa Gemini Earn, que permite colocar criptomonedas en créditos a terceros para obtener ganancias.



"La semana que pasó marcó una secuencia difícil y estresante para nuestra industria", describió Gemini en Twitter.



Según el sitio CoinDesk, antes de cerrar el grifo Gemini registró en solo 24 horas retiros por unos 600 millones de dólares, frente a depósitos por menos de 100 millones, un grave desequilibrio producto del nerviosismo de los usuarios, que temen un contagio en todo el sector.



BlockFi, otro actor de peso del universo cripto, suspendió los retiros de toda su plataforma, que gestionaba a fines de junio unos 3.900 millones de dólares en más de 650.000 cuentas.



"Tenemos una exposición significativa a FTX", reconoció BlockFi. Varios medios estadounidenses indicaron que esta firma podría dar quiebra también.



"Es muy inquietante, porque todavía no vimos la dimensión del contagio", resumió Francesco Melpignano, director general de Kadena Eco, especializada en blockchain, el sistema que permite registrar todas las transacciones de una plataforma.



Para Melpignano, el sismo de FTX y sus réplicas supera al que se creó hace algunos meses por la implosión de la moneda digital Terra, que arrastró al abismo a varios sitios de intercambio, en particular Celsius.



Este especialista compara la quiebra de FTX con la caída de Lehman Brothers, que sembró el pánico en los mercados de bolsa y contagió a otros bancos.



En una entrevista con The Wall Street Journal, la directora financiera de Coinbase, uno de los gigantes del sector de criptomonedas, consideró que el negocio en su totalidad no corre peligro.



"Pero llevará varios días o semanas dimensionar el contagio que provocó este evento y comprender quién estaba expuesto", explicó Alesia Haas.



Algunos sostienen que la situación de FTX es comparable a la de Terra por tratarse de plataformas con modelos que se parecen al de empresas financieras tradicionales.



"Aprovecharon la tecnología blockchain para crear modelos que no eran viables, con el objetivo de enriquecerse", afirmó Daniel Keller, cofundador de Flux, un ecosistema virtual que posee su propia criptomoneda.



Para él, el futuro del sector se basa en la "descentralización", que permitiría evitar intermediarios.



Melpignano destaca precisamente que las plataformas con ese tipo de modelos "resistieron este derrumbe" tras la quiebra de FTX, y también las crisis precedentes.



"Pienso que las cripto se recuperarán", anticipó Sylvia Jablonski, de Defiance ETFs, uno de cuyos fondos de inversión está colocado en criptomonedas. "Hay tantos usos posibles para la blockchain. (...) Es un sistema enorme como para que desaparezca", afirmó.



Si bien el ramo de las criptos se vio afectado, lo ocurrido con FTX demuestra en cambio hasta qué punto los mercados financieros tradicionales son herméticos a los vaivenes de las monedas virtuales.



"Algunas acciones (de firmas del sector) se vieron afectadas. (...) Pero eso no compromete la estabilidad del sistema financiero", sostuvo Jablonski, para quién la crisis evidencia que los inversores prefieren los mercados regulados, ante una industria de criptomonedas sin supervisión.

