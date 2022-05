¿Cómo protegerte de las 7 estafas NFT más comunes?

10 de mayo de 2022.-

Los NFT han conquistado el mundo, alterando el mundo del arte y muchas otras industrias; sin embargo, con el aumento de interés por esta tecnología también se han aumentado la cantidad de estafas en los últimos meses.

Por esta razón traemos esta guía escrita por Binance en la cual te mostraremos las 7 estafas más comunes en el mundo de los NFTs y cómo protegerte de cada una de ellas.

Dado que el espacio de NFT aún está en ciernes, es muy importante mantenerse al tanto de las tácticas de estafa comunes y lo más reciente en seguridad y protección de los NFT.

Los NFT y su atractivo entre los artistas

El potencial de los NFT ha despertado el interés de muchos, incluidas importantes empresas tecnológicas y celebridades.

Pero, ¿qué es lo que le da valor a un NFT? Pagar cinco o seis cifras por un JPEG parece mucho, pero lo que hace que los NFT sean valiosos es su utilidad y singularidad.

Los NFT básicamente crean un registro digital permanente de tu propiedad exclusiva del activo en la blockchain y garantizan la autenticidad.

Para algunos, poseer una obra de arte tokenizada digitalmente puede servir como un boleto para comunidades en línea exclusivas, salas de chat y experiencias interactivas.

Binance NFT

Las 7 estafas de NFT más comunes

Entre las estafas NFT más comunes encontramos:

Mercados falsos.

Si estás pensando en invertir en tu primer NFT, lo primero que debes hacer es buscar una plataforma donde puedas comprar y vender NFT.

Una búsqueda rápida en Google te arrojará millones de resultados, pero lamentablemente hay muchos mercados de NFT falsos entre ellos.

Estos sitios falsos no tienen NFT legítimos, por lo que si compras uno de ellos, el sitio registrará tus credenciales a partir de los detalles de tu transacción.

Además, estos sitios pueden incluso solicitar tus claves privadas o frases semilla de seguridad de 12 palabras y utilizarlas para retirar todos tus activos de tu billetera digital.

Para evitar estas estafas, elige siempre plataformas legítimas de intercambio de NFT, como Binance NFT, para tus transacciones de criptomonedas y nunca ingreses tu información en enlaces, ventanas emergentes ni correos electrónicos.

Como regla general, solo necesitas tu frase semilla al crear una copia de seguridad en hardware de tu billetera cripto o para recuperar tu billetera.

Ofertas falsas.

A menudo, los estafadores de NFT se hacen pasar por plataformas legítimas de intercambio de NFT y te envían correos electrónicos falsos en los que afirman que alguien ha hecho una oferta por tu NFT.

Estos correos electrónicos de phishing tienen como objetivo que hagas clic en el enlace incluido en el mensaje que te lleva a un mercado falso de NFT.

Al igual que el resto de estafas de phishing, el enlace te lleva a una página falsa en la que se te pedirá que vincules tu billetera digital y envíes tu frase semilla, lo que permitirá a los hackers acceder a tu billetera.

Para evitar este tipo de estafas de NFT, siempre revisa y verifica la dirección del remitente de cualquier correo electrónico recibido de una plataforma de intercambio de NFT.

Soporte técnico falso.

Otra estafa común son los mensajes de representantes de Atención al cliente o Soporte técnico.

Por ejemplo, imagina que tienes dificultades técnicas en un mercado popular de NFT y pides ayuda en un foro público como Discord. Alguien que afirma representar a ese mercado te ofrece su ayuda.

El agente falso de soporte podría pedirte que compartas tu pantalla para verificar qué está pasando, lo que te hace revelar sin darte cuenta las credenciales de tu billetera de criptomonedas.

Al hacer esto, el agente puede tomar capturas de pantalla de tu frase semilla o código QR vinculado a ella. El estafador también podría redirigirte a un sitio web que se ve casi idéntico al original.

Luego, te convencería de ingresar tu información personal, como tu frase semilla. Esto deja tu billetera digital vulnerable al robo.

¿Cómo evitas este tipo de estafas y mantienes seguros tus NFT? Solo pide ayuda a través del mercado oficial de NFT y verifica varias veces el dominio del sitio.

Algunos estafadores podrían enviarte alertas de seguridad falsas sobre tu cuenta o colección de NFT, pero las tácticas son similares. No hagas clic en nada antes de verificar su legitimidad.

Regalos falsos.

Los estafadores pueden autodesignarse como empleados de plataformas de NFT populares y contactarte a través de redes sociales para pedirte que te unas a su campaña de regalo de NFT.

Es posible que te prometan un NFT gratis si difundes el regalo y te registras para obtener una cuenta en su sitio web, un sitio de phishing.

Y una vez que hayan logrado que vincules las credenciales de tu billetera digital para recibir tu regalo, registrarán lo que escribas, obtendrán acceso a tu cuenta y potencialmente robarán tu biblioteca de NFT.

Para evitar caer en este tipo de estafa de NFT, asegúrate de revisar las cuentas de redes sociales de esa persona y verifica que el enlace que recibiste de la persona coincida con el nombre de dominio legítimo de la empresa.

Estafas rug pull.

Las estafas rug pull ocurren cuando una persona o un grupo de personas lanza una colección preliminar de NFT para iniciar un proyecto grande que el equipo supuestamente planea desarrollar con el tiempo con un componente de videojuego, una mercancía o un evento.

El rug pull tiene lugar cuando estas personas se desaparecen con los millones de dólares recaudados antes de que pueda llevarse a cabo cualquiera de las acciones prometidas.

En muchos casos, esto sucede rápidamente, pero también ha habido casos de rug pulls lentos en los que el proyecto se abandona gradualmente, con falta de actualizaciones y nuevos desarrollos.

La mejor manera de evitar caer en la trampa de una estafa estafa rug pull es investigando por tu cuenta (DYOR, Do Your Own Research). Investiga al equipo detrás del proyecto y evalúa sus planes de negocio a largo plazo.

Sigue el proyecto en Twitter, Discord u otros foros públicos, porque para que un proyecto NFT tenga buena liquidez o valor artístico duradero, debería haber una comunidad activa considerable de inversores comprometidos.

Para obtener más información sobre cómo evaluar un proyecto NFT, consulta nuestro artículo sobre 6 indicadores clave para evaluar proyectos NFT.

NFT falsificados.

Acuñar un archivo digital como NFT no lo convierte en una nueva pieza de propiedad intelectual ni te da la propiedad sobre el archivo. Esto simplemente convierte un archivo digital en algo que puedes almacenar en la blockchain.

Los estafadores pueden robar fácilmente el trabajo de un creador digital y abrir una cuenta en un mercado de NFT en el que publican la pieza falsificada para subasta.

Si compras el NFT falsificado, esto haría que tu NFT no valga nada una vez que la comunidad se dé cuenta de que no es el NFT real, y no habría manera de que recuperes tu dinero.

¿Cómo puedes evitar esta estafa? Antes de ofertar por un NFT, revisa el Discord o el perfil de redes sociales del vendedor para ver si tiene una marca de verificación que le dé más credibilidad.

Además, en lugar de buscar una colección directamente en un mercado de NFT, utiliza el enlace oficial de la cuenta de redes sociales del creador y guarda la página en tus marcadores para evitar el phishing.

Los posibles problemas a los que te enfrentas de no hacer tu propia diligencia debida son muchos, y una simple búsqueda en la web te ayudará a enterarte de numerosas historias de estafas.

Esquemas de inflación y venta.

Otra cosa a tener en cuenta son los llamados esquemas de inflación y venta.

El término se refiere a cuando una persona o un grupo compra agresivamente una tonelada de NFT para impulsar artificialmente la demanda.

Hacen esto dentro de un período corto para que parezca que el NFT es popular, y una vez que este llama la atención, obtienen ganancias vendiéndolo a un precio con el que estén satisfechos. Dejan a los mayores postores con activos que no tienen ningún valor.

Dicho esto, revisa siempre el historial de transacciones del NFT que deseas comprar. Varias transacciones realizadas alrededor de la misma fecha podrían indicar un esquema de inflación y venta.

