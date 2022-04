Cacicas yukpa reunidas en la Fiscalía para retomar investigaciones de asesinatos y plantear errores de Demarcación

El día martes 26 de abril se sostuvo una reunión con la directora de Protección de Derechos Humanos del Ministerio Público, abogada Yuly Pérez y el fiscal nacional Danny Zambrano, asignados por el fiscal general, Tarek William Saab, para atender al grupo yukpa presente en Caracas, encabezado por las cacicas Carmen Fernández y Lucía Martínez y Samuel Romero hijo del asesinado cacique Sabino Romero. Acompañaron en esta reunion al grupo yukpa, el abogado Eric Rodríguez y Tibisay Maldonado por los movimientos sociales, la viceministra del Ministerio de Pueblos Indígenas Mariannys Romero y la diputada y coordinadora del Comité de Víctimas del Sicariato, Maite Garcia.

En esta reunión se reiteraron las solicitudes que se han venido realizando desde junio de 2012, cuando fueron secuestrados y asesinados cruelmente los hermanos líderes sociales y productores agrícolas de la Sierra de Perija, hijos de la cacica Carmen Fernández, Alexander Fernández Fernández y José Luis Fernández Fernández y un cuñado de este último, Leonel Romero. Luego en junio de 2014 vuelve la familia Fernández a sufrir el asesinato de otro de sus hijos Cristobal Fernández Fernández.

Con esta mismo objetivo estuvo en la reunión, Lucia Martínez la viuda del cacique Sabino Romero, quien fue asesinado nueve meses después del secuestro y asesinato de Alexander y Jose Luis Fernández Fernández. El reconocido líder indígena a nivel nacional, por su lucha en la recuperación de los territorios ancestrales, cacique Sabino Romero, fue asesinado el 03 de marzo de 2013, a pesar de que la fiscalía había acordado brindarle protección ante las agresiones y amenazas que permanentemente recibía.

Ambas cacicas expusieron la solicitud de apertura de los juicios que por estos hechos se debieron haber realizado, y que sólo han recibido promesas no cumplidas después de diecinueve años de estos hechos sangrientos.

Lucia Martínez, reiteró la solicitud de apertura del juicio a los ganaderos autores intelectuales del asesinato del cacique Sabino Romero y que aparecen señalados por los propios sicarios en el juicio que se les siguió por este hecho. Ambas cacicas entregaron una carta donde señalan formalmente su solicitud de apertura de estos y otros casos de yukpas asesinados.

Así mismo, Samuel Romero hijo del asesinado cacique, solicitó apoyo para resolver la persecución y hostigamiento al que son sometidos los yukpa permanentemente, por parte de las autoridades policiales y militares y que les ha causado prisión y les impide la libre circulación por el país injustamente y sin causas reales. Inclusive entrego pruebas de como se encontraba su moto retenida en los actuales momentos sin ninguna justificación. Las autoridades de la Fiscalía, ofrecieron brindar apoyo, pues las autoridades los detienen por cualquier motivo y dudan de que estos vehículos sean de ellos. El abogado Eric Rodríguez, quien acompañó al grupo yukpa en esta reunión, solicitó se atienda esta situación de hostigamiento, apegados a los derechos humanos y en especial a la Ley contra la Discriminación Racial, pues los señalamientos y la persecución a nuestros pueblos originarios tiene en el fondo una fuerte carga de discriminación, que los criminaliza esto sucede históricamente, con todos los pueblos y comunidades originarias en todo el territorio nacional.

Igualmente, en esta reunión se solicitó se dé curso a la denuncia ya cursada por Mary Fernández, hija de la cacica Carmen Fernández, por los delitos de secuestro y tortura a que fue sometida por parte de sicarios. Y se planteó ante la presencia en la reunión de la Viceministra del Minpi, que se resuelvan los casos de pagos de bienhechurías que no se han concretado a pesar de que a ese Ministerio les fueron entregados los recursos. Así mismo, se les solicitó, que se revisen las demarcaciones realizadas, pues las mismas no corresponden efectivamente al tema de la demarcación original de la territorialidad, y que como resultado han dejado atrapadas a las comunidades yukpa, en el medio de territorios de los ganaderos; enemigos históricos de estos pueblos originarios. Señalaron que la demarcación, se trata, además de los territorios, de toda una cosmovisión yukpa y no de la entrega de parcelas al mejor estilo de la reforma agraria.

La Viceministra indicó que tendrán en cuenta estos planteamientos e informó, la posibilidad inmediata,Reunión de formar una mesa de trabajo que incorpore todos estos temas de los juicios pendientes, y donde se incorpore la diputada Maite Garcia y el Comité de Victimas del Sicariato, además de los movimientos sociales presentes.

El grupo yukpa, para finalizar, les recordó a las instituciones presentes, las promesas incumplidas de las reiteradas solicitudes que ellos han venido a realizar a Caracas, y que esperan un mayor compromiso y el cumplimiento de la palabra empeñada.